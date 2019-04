Morelia vs Tijuana EN VIVO en la penúltima fecha del Clausura de la Liga MX

Morelia recibe a Tijuana en el estadio Generalísimo José María Morelos y Pavón EN VIVO (EN DIRECTO ONLINE por TDN SKY Sports y Azteca 7) HOY viernes desde las 9:00 (hora peruana) y 8:00 p.m. (en México) en la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga MX. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto por LaRepublica.pe.

Con la intención de obtener un resultado favorable que le sirva para escalar en la tabla y clasificar a las Liguillas, Tijuana asumirá el partido con la óptica puesta en los tres puntos que lo ubicaría en el octavo lugar.

Luego de dos derrotas seguidas en las recientes jornadas, el equipo liderado por Óscar Pareja tiene el objetivo de conseguir una victoria a como dé lugar, y es que, aunque depende de Puebla para clasificar no dará tregua hasta la última fecha.

Sin embargo, Monarcas Morelia no dejará nada servido, pues a pesar que no tienen nada por pelear y está sin chances de llegar a los play off, el cuadro de Edison Flores e Irven Ávila tiene el objetivo de despedir las últimas dos fechas con victorias.

De esta manera, la oncena dirigida por Javier Torrente alineará al peruano Edison Flores en el once titular, mientras que Ávila tendría minutos en el partido. Pues el equipo michoacano dejó muy en claro que buscará despedir la temporada en casa con un buen marcador.

Posibles alineaciones del Morelia vs Tijuana EN VIVO por la Liga MX

Morelia : Luis Malagón, Efraín Velarde, Gabriel Achilier, Sebastián Vegas, Alberto Acosta, Rodrigo Millar, Mario Osuna, Édison Flores, Cándido Ramírez, Aldo Rocha, Miguel Sansores.

DT: Javier Torrente

Tijuana: Gibran Lajud, Diego Braghieri, Luis Fuentes, Omar Mendoza, Julián Velázquez, Diego Rodríguez, Fabián Castillo, Ignacio Rivero, Miller Bolaños, Ariel Nahuelpán, Gustavo Bou.

DT: Óscar Pareja

Morelia vs Tijuana EN VIVO: ¿a qué hora juegan por el Torneo Clausura 2019 Liga MX?

El emocionante encuentro entre Morelia vs Tijuana está programado para las 9:00 p.m. de acuerdo con el horario peruano, colombiano y ecuatoriano. Mientras que en México podrán disfrutarlo desde las 8:00 p.m. Por su lado, en Chile, Argentina, Uruguay será a las 10:00 p.m.

Morelia vs Tijuana EN VIVO: ¿qué canal transmitirá el partido por el Torneo Clausura 2019 Liga MX?

Para poder presenciar del compromiso entre Morelia vs Tijuana, podrás recurrir a la señal pública de TDN/ Televisa Deportes, SKY Sports y Azteca 7.

Horarios deñ Morelia vs Tijuana EN VIVO por la Liga MX:

México: 8:00 p. m.

Perú: 9:00 p. m.

Ecuador: 9:00 p. m.

Colombia: 9:00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton): 9:00 p.m.

Bolivia: 10:00 p. m.

Venezuela: 10:00 p. m.

Argentina: 11:00 p. m.

Chile: 11:06 p. m.

Uruguay: 11:00 p. m.

Morelia vs Tijuana EN VIVO por Internet: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido por la Liga MX?

Si quieres seguir en Internet el Morelia vs Tijuana EN VIVO, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.