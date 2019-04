La peculiar reacción de Paolo Guerrero tras gol del Inter a Alianza Lima [VIDEO]

Días antes del partido entre Alianza Lima e Inter de Porto Alegre, Paolo Guerrero había generado una gran expectativa por el simple hecho de que iba a enfrentar al equipo de sus amores en una Copa Libertadores. El 'Depredador' jugó desde el arranque, pero no pudo quedarse los 90 minutos debido a una lesión.

Durante el primer tiempo, el atacante estrella del Internacional había sufrido un fuerte golpe en el tobillo izquierdo por parte de Aldair Fuentes, lo cual lo imposibilitó de seguir jugando. El delantero de 35 años tuvo que ver el resto del partido y el gol que anotó su equipo desde la banca de los suplentes.

Las cámaras de la cuenta oficial de Twitter de la Copa Libertadores mostraron el preciso momento de la reacción que tuvo Paolo Guerrero cuando su compañero y capitán Rodrigo Moledo convirtió el único tanto del 'Colorado'.

Como ya lo había advertido en conferencia de prensa, el goleador histórico de la selección peruana no celebró el gol como el resto del plantel; no obstante, en el video se puede mostrar una pequeña sonrisa del canterano aliancista, ya que esa victoria le permite al Inter de Porto Alegre avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2019 como primero de su grupo.

🙌🇵🇪⚽ ¡Lo que no se vio de una noche especial! Así fue el partido de Paolo Guerrero en el estadio Nacional de Lima por la #CONMEBOLLibertadores.



❤ El hijo pródigo de @ClubALoficial jugó contra el club de sus amores con la camiseta de @SCInternacional. pic.twitter.com/dxTLPgQ5CE — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) 26 de abril de 2019

"No, con seguridad no lo voy a celebrar (un gol), es el equipo de mis amores, siempre he sido hincha de Alianza Lima, así que no lo celebraré, pero obviamente tengo que estar feliz porque estaríamos confirmando la clasificación, el objetivo del equipo es llegar a las finales de esta Copa Libertadores y por eso estamos peleando", había dicho Paolo Guerrero en la previa.