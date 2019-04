Voleibolista brasileña se desmaya durante entrevista en vivo y reportera la salva de milagro [VIDEO]

Una reportera se encontraba entrevistando a Jaqueline Carvalho, una reconocida voleibolista que ha sido campeona olímpica en dos ocasiones, cuando de pronto ocurrió un fortuito suceso. Esta escena ha obtenido miles de reproducciones en YouTube por su inesperado desenlace, el cual ha generado todo tipo de reacciones entre los cibernautas.

Resulta que la voleibolista brasileña se desmayó durante la entrevista en vivo. Esta conversación se realizaba en medio de la Superliga masculina, exactamente en el duelo entre Taubaté y el Sesi SP, en este último juega su esposo.

De acuerdo con el video de YouTube, la voleibolista de 35 años le señaló a la reportera que no se sentía del todo bien y de pronto se desmayó frente a las cámaras, lo que ocasionó que todos los asistentes queden en shock.

Rápidamente, la periodista sostuvo a la voleibolista y así evito que esta impacte contra el piso, lo cual habría podido tener un desenlace fatal.

Al percatarse de lo sucedido, el esposo de la voleibolista fue en su ayuda, motivo por el que el partido fue detenido por varios minutos. Los paramédicos que se encontraban en el campo corrieron para asistir a la brasileña y tras atenderla aseguraron fue estabilizada.

Tras el incidente, que se hizo viral en YouTube, Jaqueline Carvalho agradeció a sus fanáticos por la preocupación y por las muestras de afecto.

"Quiero decir que estoy bien, tuve un síncope, no sé qué es eso en el lenguaje de los médicos, pero son desmayos repentinos que pueden ser causados ​​por 'x' cosas (…) Quien me conoce sabe que estoy enchufada a 220 (voltios), y no paro. Estoy corriendo detrás de mis objetivos, soy madre también. Murilo ahora está en la etapa final de la Superliga y el cuidado en casa se ha redoblado", dijo la voleibolista.