Paolo Guerrero: "No celebraré si le anoto un gol a Alianza Lima" [VIDEO]

Paolo Guerrero no dudó un segundo en responder a la pregunta que todos los hinchas de Alianza Lima se hacían. El capitán de la selección peruana aseguró que no celebrará un gol si es que convierte el día de mañana cuando Internacional de Porto Alegre se enfrente a los 'íntimos' por Copa Libertadores.

"No, con seguridad no lo voy a celebrar, es el equipo de mis amores, siempre he sido hincha de Alianza, así que no lo celebraré, pero obviamente tengo que estar feliz porque estaríamos confirmando la clasificación, el objetivo del equipo es llegar a las finales de esta Copa Libertadores y por eso estamos peleando", aseguró el 'Depredador'.

Paolo Guerrero fue el encargado de comandar la conferencia de prensa que el Inter de Porto Alegre brindó en la Videna, lugar donde realizaron el entrenamiento de hoy en horas de la tarde. El atacante nacional respondió a las interrogantes de los periodistas que abordaron diversos temas sobre sus carrera, el partido de mañana y el fútbol peruano.

Alianza Lima enfrentará al Inter de Porto Alegre mañana, miércoles 24 de abril en el Estadio Nacional por la fecha 5 del grupo A de la Copa Libertadores 2019.





Video: Percy Ramos