Sebastián “Loco” Abreu aceptó dirigir a club centroamericano, pero sin retirarse

Sebastián ‘Loco’ Abreu fue oficializado como el flamante entrenador del Santa Tecla FC de El Salvador. El delantero uruguayo de 42 años regresa para dirigir de manera interina a su exequipo, con el que fue campeón en el 2016, por lo que resta del Torneo Clausura 2019 de la liga salvadoreña, pero sin dejar de colgar los botines.

En una entrevista con el programa “Usted que opina” de Sport 890 de Uruguay, el mundialista que irá a terminar el campeonato tras la salida de Cristian Díaz, contó los detalles del cómo aceptó la oferta del equipo ‘verde y amarillo’, como se le conoce en El Salvador.

“Con Santa Tecla me une un cariño muy especial, porque gané una copa y dejé amigos. Es una sorpresa, de alguna manera, porque no es que me retiré. En una conversación con el presidente, me comenta que el técnico tuvo una mejor oferta en Perú y no quieren apurarse en elegir un DT. Y me preguntó si no me animaba a asumir el club durante un mes y medio y acepté en darles una mano”, dijo Abreu, quien ha jugado en 28 clubes.

“Tenemos la final de la Copa de El Salvador y quedan dos fechas del Clausura donde estamos clasificados a los Play-Offs para pelear por el titulo de liga. Además, de la Concachampions (como la Copa Libertadores). Al final del periodo, conversaré con la directiva y veremos si puedo ejercer la doble función”, añadió.

Sebastián Abreu fue la principal figura del Santa Tecla FC en el Torneo Apertura 2016, cuando le dio al club el segundo título de su historia luego de marcar un doblete de cabeza en la final contra Alianza.