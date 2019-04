Paolo Guerrero y la conmovedora postal con pequeño hincha de Alianza en su arribo a la capital

El atacante nacional Paolo Guerrero arribó a la capital limeña con el Inter de Porto Alegre para enfrentarse al equipo de sus amores, Alianza Lima, en cotejo correspondiente a la quinta jornada del Grupo A de la Copa Libertadores 2019.

La llegada del ariete nacional provocó alboroto en las inmediaciones del aeropuerto 'Jorge Chávez', entre seguidores y la prensa peruana. En medio del tumulto, el delantero 'bicolor' se dio tiempo para sacarse una emotiva postal con un pequeño hincha de Alianza Lima que esperaba con ansias ver a su ídolo.

Tras ingresar al bus que movilizaría al plantel del Inter de Porto Alegre al hotel donde concentrará con miras al choque ante la escuadra victoriana, Paolo Guerrero recibió al pequeño simpatizante 'blanquiazul' para tomarse una foto.

Inter de Porto Alegre, con Paolo Guerrero, visitará el Estadio Nacional este miércoles 24 a partir de las 7:30 p.m. (hora peruana) para toparse con Alianza Lima. El conjunto 'Colorado' llega a esta contienda tras sellar su clasificación a octavos de final en la pasada jornada luego de vencer 3-2 a su similar de Palestino de Chile.

La escuadra que dirige Miguel Ángel Russo, por su parte, asumen este partido con la necesidad de una victoria para pelear por un cupo a la Copa Sudamericana.

Ídolo no país, Guerrero atendeu todos os fãs na chegada. Atacante recebeu uma criança no ônibus do Clube e agradeceu o carinho do povo peruano. #VamoInter pic.twitter.com/s7nV3gn3nr