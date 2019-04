Claudio Pizarro cada vez más cerca de Alianza: El padre del 'Bombardero' lo confirma [VIDEO]

Claudio Pizarro aún no define su futuro, en poco tiempo concluye su contrato con Werder Bremen en la Bundesliga y Bayern Munich se ha pronunciado sobre ofrecerle un puesto como 'embajador'. Sin embargo, el padre del delantero nacional ha confirmado una posibilidad que ha esperanzado a los hinchas de Alianza Lima.

Si bien es cierto, Claudio Pizarro Dávila ya ha comentado la posibilidad de que su hijo se retire en Alianza Lima, equipo del cual es hincha confeso, esta vez lo hizo de manera directa a un medio de comunicación peruano dando una fecha tentativa.

"Yo lo voy a acompañar en el último partido de esta temporada y ahí me enteraré qué cosa es lo que va a pasar en el futuro. Ahora no sé si va a venir a jugar por Alianza esta segunda parte del torneo o si va a ser contratado una temporada más en el Bremen", expresó en entrevista con Capital Deportes.

Ante esta revelación, el periodista Daniel Kanashiro se encargó de hacer la pregunta directa: ¿Hay la posibilidad de que Claudio Pizarro puede jugar la segunda mitad del año por Alianza Lima?, a lo que Pizarro respondió.

"Lo que te digo es que, yo no se cuál va a ser su futuro pero la intención de él es jugar aunque sea media temporada, o no se exactamente cuanto tiempo en Alianza para culminar su carrera definitivamente, eso es lo que he hablado con él. El tema económico no sería tanto problema, a mí me encantaría que venga", confirmando de esta manera la intenciones del 'Bombardero' de volver al equipo de sus amores.