WWE: ¿CM Punk volvió a la lucha libre en un evento independiente? [VIDEO]

Phil Brooks, mejor conocido en el mundo de la lucha libre como CM Punk, abandonó la WWE en el 2014 ante la protesta generalizada de los fanáticos que, hasta el día de hoy, corean su nombre cada vez que algo dentro de la empresa de Vince McMahon no le gusta.

Este fin de semana, las plegarias del WWE Universe podrían haber sido escuchadas pues 'The Best in the World' habría hecho su regreso a los encordados tras 5 años fuera de la industria y luego de competir en dos peleas oficiales de MMA en UFC.

Sucedió el día viernes en un evento de la empresa MKE Wrestling. Un sujeto encapuchado irrumpió en una de las luchas para aplicarle el 'GTS' (go to sleep) a uno de los participantes para ayudar a ganar al otro luchador que se encontraba ya casi derrotado. El video se encuentra en Youtube.

Los fanáticos comenzaron a especular sobre la identidad de este misterioroso atacante y todas las señales apuntan a que podría ser el excampeón de la WWE. Por ejemplo, la polera que utilizó el sujeto es la misma con la que CM Punk ha aparecido públicamente en algunas actividades personales.

Además, el luchador a quien ayudó es Ace Steel, gran amigo de CM Punk y con quien formó el grupo 'Second City Saints', en el cual también participó Colt Cabana. Por último, uno de los promotores de la compañía, el también luchador Silas Young, "confirmó" en su cuenta de Twitter, que el intruso era efectivamente CM Punk.

"Anoche organizamos un espectáculo de lucha libre MKE en los Caballeros de Colón en West Allis y asistieron 350 personas. Este lugar ha tenido más de 25 años de lucha y es el lugar donde muchos chicos han comenzado Tipos como Colt Cabana o CM Punk, quién apareció debajo de una máscara anoche", aseguró Young.



