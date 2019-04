León vs Atlas EN VIVO: por el Torneo Clausura 2019 Liga MX

León vs Atlas EN VIVO | Ver fútbol Gratis por Internet | EN DIRECTO ONLINE por Fox Sports 2: se enfrentan este sábado en el León Nou Camp por la jornada 15 del Torneo Clausura 2019 Liga MX a las 5:06 pm. (hora peruana). También podrás seguir el encuentro en el minuto a minuto de larepublica.pe.

Alineaciones confirmadas del León vs Atlas EN VIVO ONLINE por la Liga MX

- León: Cota; Navarro, Herrera, González, Tesillo; Rodríguez, Montes, Mena, Menezes; Sambueza y Campbell.

- Atlas: Por confirmar

Previa del León vs Atlas

León, único líder del Torneo Clausura con 35 puntos, quiere llegar a la liguilla final sin dar ventaja y manteniendo esa regularidad que los ha llevado a romper el récord histórico de victorias consecutivas que le arrebataron al Cruz Azul con su último triunfo por 3-0 al Puebla.

'La Fiera' tiene la mejor delantera con 33 tantos conseguidos y la defensa menos batida con solo 9 conquistas recibidas. El máximo artillero de los 'esmeraldas' es Ángel Mena, el ecuatoriano lleva 12 goles y quiere aumentar su cuota goleadora para la etapa final del torneo.

El director técnico de León, Ignacio Ambriz, lo tiene todo muy claro, muy poco le importa los récords y las tablas de goleadores, su único pensamiento está en consagrarse campeón esta temporada. "Mi labor como entrenador es que tengamos los pies sobre la tierra, no creer que hemos ganado algo. No conseguimos nada aún, sólo romper un récord, no pasa de ahí. Hemos ganados 11 partidos, aunque lo importante es hacer una buena liguilla y eso se logra a base de trabajo", aseguró el entrenador en la previa.

Por su parte, Atlas viene de perder de locales con 2-1 con Necaxa, derrota que los atornilla en el puesto 14 con 16 unidades. 'Los Zorros' ya no pelean por nada en el campeonato y solo esperan dar una buena presentación para no convertirse en una víctima más de 'La Fiera' y frenarles la racha positiva.

¡Todo está listo!



"El Glorioso" 🏟️ abre sus puertas para recibir a toda la afición y vivir una fiesta llena de color y futbol.#SerFieraEsUnOrgullo 🦁 pic.twitter.com/lMzCNhAxFy — Club León (@clubleonfc) 20 de abril de 2019

León vs Atlas: ¿a qué hora inicia el partido por el Torneo Clausura 2019 Liga MX?

El León vs Atlas, será uno de los cotejos que tendrá el Torneo Clausura 2019 Liga MX, está programado para las 5:06 p.m. (hora peruana); además, podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de larepública.pe.

León vs Atlas: ¿qué canal pasará el partido por el Torneo Clausura 2019 Liga MX?

Para poder presenciar este compromiso, podrás recurrir a la señal de Fox Sports 2.

¿Dónde ver EN VIVO el León vs Atlas por el Torneo Clausura 2019 Liga MX?

Si quieres disfrutar de este cotejo de la Liga MX, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipos y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Horarios del León vs Atlas EN VIVO ONLINE por el Torneo Clausura 2019 Liga MX

Ecuador - 5:06 p.m.

Perú - 5:06 p.m.

Colombia - 5:06 p.m.

México - 5:06 p.m.

Bolivia - 6:06 p.m.

Venezuela - 6:06 p.m.

Chile - 7:06 p.m.

Argentina - 7:06 p.m.

Uruguay - 7:06 p.m.

Paraguay - 7:06 p.m.

León vs Atlas - Alineaciones Probables

León : R. Cota, F. Navarro, A. Mosquera, D. Zúñiga, M. Herrera, L. Montes, J. Rodríguez, Á. Mena, J. Campbell, J. Meneses, J. Macías.

Atlas: J. Hernández, A. Santamaría, I. Zurita, J. Segura, I. Govea, O. Martínez, J. Isijara, E. Carvajal, J. Vigón, F. Barcelo, A. Díaz.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el León vs Atlas?

Si quieres seguir en Internet el León vs Atlas, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.