Piden sanción para Matute

El triunfo obtenido en Matute no es razón suficiente para que Universitario haga borrón y cuenta nueva. Los cremas pedirán una sanción para el estadio de Alianza lima por las agresiones que sufrieron Alejandro Hohberg y el DT Nicolás Córdova durante el clásico.

Se supo que la ‘U’ está recopilando las pruebas, entre ellas videos para sustentar su reclamo y exigir el castigo para el estadio blanquiazul. “Hay varios videos registrados por nosotros y por los hinchas, y además estamos con el informe del árbitro y el comisario. Con esto se pedirá la sanción al estadio”, informaron desde la interna de la institución. Palabras que fueron ratificadas por el administrador crema, Carlos Moreno.

“Esas mallas de las tribunas no dan seguridad, en el campo había como 50 botellas que cayeron de oriente y sur, sumado a lo que le lanzaron a Hohberg son motivos suficientes para que no se juegue en Matute, al menos hasta que cambien esas mallas. No es contra Alianza, exigiríamos lo mismo si fuera Mannucci, Cristal o la Vallejo”, señaló el directivo.

Universitario presentará un reclamo ante la Liga 1 y ante la Comisión de Lucha contra la Violencia en espectáculos deportivos. Como se recuerda, a la hora de cobrar un córner, Alejandro Hohberg fue impactado por un objeto arrojado desde la tribuna. Más tarde el entrenador de Universitario también fue víctima de objetos arrojados por los hinchas.

Córdova contento

Ganar el clásico le dio tranquilidad el técnico de la ‘U’ de cara al cotejo del fin de semana ante Sport Boys en el Monumental. “Quedamos contentos por el triunfo, pero sabemos que debemos seguir con el crecimiento con el equipo. El ambiente en la tribuna no era de lo mejor. Me fui cruzando (tras ser expulsado) la cancha porque el juego estaba parado”, señaló y analizó la victoria.

“Tuvimos mucha contundencia, en especial en base a los balones parados. En partidos anteriores habíamos llegado muchas veces, pero no concretamos. Hoy, en pocas ocasiones, tuvimos más efectividad”, acotó. ❖