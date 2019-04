Universitario: José Carvallo responde a supuesta provocación contra hinchada de Alianza [VIDEO]

Universitario de Deportes terminó quedándose con el primer clásico del año al derrotar a Alianza Lima por 3-2 en un estadio Alejandro Villanueva abarrotado de hinchas 'blanquiazules'. Durante el compromiso, se vivieron momentos tensos y el portero 'crema' José Carvallo fue señalado como uno de los supuestos responsables.

El golero de Universitario celebró el tercer tanto de su equipo de manera desenfrenada, besando el escudo en su camiseta, el cual enseñó a las tribunas, esta acción fue tomada como una provocación por parte de la hinchada 'aliancista' quienes le respondieron de mala forma, arrojando objetos al campo de juego.

Además, Carvallo fue recriminado por algunos jugadores suplentes de Alianza Lima que se encontraban realizando el trabajo de calentamiento detrás del arco 'merengue'. El conato de bronca no pasó a mayores pero el portero quedó en el ojo de la tormenta.

Carvallo respondió a esta situación indicando que lo que hizo no significó una provocación a la hinchada rival y que si besó el escudo, fue porque es hincha de la 'U'.

"Son emociones del momento, uno está a mil por hora, no demos pelota a cosas que no existen, terminó el partido y con los jugadores de Alianza todo bien. Me nació besar el escudo de la U porque soy hincha de la U, acá no hay violencia, ese tipo de cosas no existen, son emociones del momento, estoy celebrando por mi equipo y estoy feliz por eso", aseguró.

Luego de volver a la senda del triunfo, Universitario buscará no perder el paso este domingo cuando enfrenten en condición de local a Sport Boys del Callao, último en la tabla de la Liga 1.