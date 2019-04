UFC 236: Salarios de los peleadores causan indignación en los fans

UFC 236 concluyó con dos nuevos campeones mundiales, Israel Adesanya derrotó a Kelvin Gastelum para convertirse en el nuevo campeón interino de los pesos medianos, mientras que Dustin Poirier superó a Max Holloway para hacerse del campeonato interino de los pesos ligeros.

Los salarios de los peleadores participantes fueron revelados, sin embargo, los montos han causado controversia entre los fanáticos de las MMA por considerarlos muy reducidos. Los seguidores hicieron sentir su voz de protesta en las redes sociales pues sienten que es muy poco, considerando el esfuerzo realizado, el peligro físico y las brechas entre inicialistas y estelaristas.

Israel Adesanya y Max Holloway lideran la lista con 350 mil dólares cada uno por sus respectivas peleas titulares. Kelvin Gastelum recibió 150 mil dólares, mientras que Dustin Poirier, nuevo campeón interino ligero de UFC, 250 mil dólares. Cabe destacar que los 4 gladiadores sumaron 50 mil dólares más por haber tenido la pelea de la noche (ambos combates ganaron el premio).

Los peleadores que recibieron menos fueron Zelim Imadaev y Boston Salmon, quienes perdieron sus respectivas peleas en la cartelera preliminar. Ambos recibieron 10 mil dólares.

Cartelera principal

Dustin Poirier ($250,000 + no win bonus = $250,000) def. Max Holloway ($350,000)

Israel Adesanya ($350,000 + no win bonus = $350,000) def. Kelvin Gastelum ($150,000)

Khalil Rountree ($35,000 + $35,000 = $70,000) def. Eryk Anders ($50,000)

Dwight Grant ($12,000 + $12,000 = $24,000) def. Alan Jouban ($43,000)

Nikita Krylov ($80,000 + $80,000 = $160,000) def. Ovince Saint Preux ($86,000)

Cartelera preliminar (ESPN+)

Matt Frevola ($10,000 + $10,000 = $20,000) def. Jalin Turner ($12,000)

Alexandre Pantoja ($18,000 + $18,000 = $36,000) def. Wilson Reis ($34,000)

Max Griffin ($20,000 + $20,000 = $40,000) def. Zelim Imadaev ($10,000)

Khalid Taha ($10,000 + $10,000 = $20,000) def. Boston Salmon ($10,000)

Cartelera preliminar (UFC Fight Pass)

Belal Muhammad ($35,000 + $35,000 = $70,000) def. Curtis Millender ($31,000)

Montel Jackson ($12,000 + $12,000 = $24,000) def. Andre Soukhamthath ($22,000)

Poliana Botelho ($25,000 + $25,000 = $50,000) def. Lauren Mueller ($12,000)

Brandon Davis ($18,000 + $18,000 = $36,000) def. Randy Costa ($12,000)

Varios fanáticos se mostraron indignados por la paga que recibieron algunos de los peleadores, asegurando que el monto era muy pequeño. Aquí algunos de los comentarios más contundentes.

"Muy poca paga, Ponen sus vidas en juego para entretener. El 'bono por ganar' es extorsión".

"12 mil es ridículo".

"A Dana (White) no le importa. Si pudiera no les pagaría nada".

"Todos los atletas merecen más. Cuánto ganan los ejecutivos".

"La peor parte es que estos peleadores hacen 10 mil en el máximo nivel de este deporte, pero tienen que pagar por sus entrenamientos, compañeros de entrenamiento y todos sus gastos, además deben vivir de esto".

"UFC hace una cantidad obscena de dinero proveniente de los peleadores. Mira el daño que los peleadores reciben. Todos merecen ganar más".

