El brutal ataque que recibió Nicolás Córdova por los hinchas blanquiazules [VIDEO]

El Clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, que acabó con triunfo por 3-2 a favor de la ‘U’ en el Estadio Alejandro Villanueva, tuvo de todo. Cinco goles, polémicas jugadas y arbitrales y hechos de violencia generados por los hinchas blanquiazules desde las tribunas del recinto deportivo de Matute. Uno de los protagonistas agredidos fue Nicolás Córdova, DT merengue. El video fue compartido en YouTube.

Luego de los proyectiles lanzados desde una tribuna para Alejandro Hohberg, Universitario encontró el tercer tanto con certero cabezazo de Nelinho Quina para el 3-1. El entrenador chileno ingresó al campo para celebrar con sus dirigidos y el árbitro Diego Haro lo expulsó, tal como se aprecia en el video de YouTube.

En vez de dirigirse a la tribuna occidente, Nicolás Córdova decidió retirarse a los vestuarios por seguridad y cruzó todo el terreno de juego. Cuando ya estaba por bajar las escaleras, los fanáticos de la zona de oriente y sur, empezaron a tirarle botellas con agua e inmediatamente recibió el resguardo policial. El video tiene miles de reproducciones en YouTube.

En conferencia de prensa, Nicolás Córdova reveló porque tomó la decisión de ir a los camerinos y no quedarse en la tribuna. "Me marché al camerín porque me expulsaron, por el ambiente que había en ese momento consideré que lo mejor era irme al camerín que a la tribuna. El partido estaba parado y pude cruzar la cancha", explicó el estratega.

Universitario de Deportes cortó una racha de tres años sin ganar un clásico ante Alianza Lima en Matute. El último triunfo fue el 14 de abril del 2016 con goles de Diego Gustavino y Raúl Ruidíaz.