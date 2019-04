Una selección a largo plazo

El Sudamericano Sub-17 contó con un final lleno de alegrías y tristezas. La selección peruana pasó de la algarabía de estar clasificado por algunas horas, tras conseguir una agónica victoria sobre Uruguay, hasta la eliminación con un inesperado triunfo Ecuador sobre Argentina, que termina dejando fuera a la selección que dirige Carlos Silvestri por diferencia de goles.

El estratega de la selección peruana no ocultó su malestar tras quedar fuera del Mundial. “Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande, desde el principio del torneo. Siento que merecíamos más. Quedar por goles fuera del Mundial duele, pero estoy tranquilo porque hicimos el trabajo lo mejor posible. No se dio la clasificación, no dependía de nosotros, hicimos lo mejor posible, pero es parte del juego. Fue rarísimo porque Argentina quedó sin fuerzas y Ecuador concretó”, declaró Silvestri en conferencia de prensa.

No obstante, Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la FPF, expresó su deseo de mantener el proceso con la presencia del actual DT de la Sub-17, que tiene contrato por dos años más. “En menores no se puede cambiar de técnico a cada rato, hay un plan que se está trabajando, lo que queremos todos es que esto continúe”, señaló el “Ciego”. Incluso este equipo tuvo la base de la Sub-17 que hace dos años llegó a semifinales.

El dirigente de la Federación también contó que hay un mayor desarrollo en la descentralización de las selecciones juveniles. “En la Sub-15 hay más del 50% de jugadores de provincia, en la Sub-17 hay 30 %. Lo que viene con la Sub-15 viene con más participación de la Copa Centenario. Es algo que no debemos perder”, añadió.❖

