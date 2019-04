Sandi sobre la derrota de Argentina Sub 17: "Fue un resultado muy engañoso" [VIDEO]

La bronca aún la sigue masticando. Massimo Sandi, arquero de la selección peruana Sub 17, se pronunció sobre la derrota de Argentina ante Ecuador. El resultado 4-1 entre la ‘Albiceleste’ y el ‘Tricolor’ significó que la ‘bicolor’ se quede fuera de clasificar al Mundial Brasil Sub 17 de la categoría. Este score estuvo envuelto en la polémica, y el golero no escondió su incomodidad. El video está en Youtube.

El ‘12’ de la selección peruana, que tuvo un buen desempeño en el Sudamericano Sub 17, fue entrevistado en Radio Capital. Sandi, que no quiso declarar el día de ayer luego de conocerse la eliminación de la ‘bicolor’, este lunes sí lo hizo y expresó su descontento.

Primero se refirió a la victoria en el último minuto sobre Uruguay donde nacía la esperanza de clasificar al mundial de la categoría que se desarrollará en el país ‘carioca’.

“El partido de ayer fue un lindo partido, una linda experiencia y alegría, estoy orgulloso del equipo. Nosotros cumplimos en ganarle a Uruguay, quedará grabado en nuestra memoria, y bueno esto es fútbol y esto continúa...”, apuntó el golero nacional.

Acto seguido tildó de engañosa el resultado entre Argentina y Ecuador. “Era algo que nadie de nosotros pensaba que iba a pasar, un resultado muy engañoso. Ecuador tenía que meterle tres goles de diferencia a Argentina y nosotros nos quedamos con la ilusión que no se de ese resultado. Pero bueno, es fútbol y nos sorprendió bastante...”, finalizó Massimo Sandi.