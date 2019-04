Chile vs Paraguay Sub 17 EN VIVO por la fecha 5 del Hexagonal del Sudamericano 2019

VER Chile vs Paraguay Sub 17 chocan este domingo 14 de abril ONLINE EN DIRECTO vía Movistar Deportes | en el Estadio San Marcos por la última fecha del Hexagonal Final del Sudamericano 2019. está programado para las 18:50 horas de acuerdo con el horario peruano. Mientras que en Chile y Paraguay será a las 20:50 horas. Además, podrás seguir el minuto a minuto y todos los goles del encuentro a través de Larepublica.pe.

La selección chilena Sub 17 (2° con 9 puntos) clasificó al Mundial de la categoría que se jugará en Brasil luego de remontar por 4-2 un partido que iba perdiendo en el primer tiempo por 0-2. El cuadro de Hernán Caputto buscará un triunfo ante el cuadro guaraní y esperar que Argentina no derrote a Ecuador para alzar el título del Sudamericano 2019.

“Iremos al último partido con mucho optimismo. Argentina nos supera por un punto, por lo que tienen la primera opción. En el Sudamericano pasado nos tocó vivir un escenario similar y sabemos lo difícil que es. Tenemos la opción y la vamos a buscar”, expresó el entrenador argentino nacionalizado chileno.

Por su parte, la selección paraguaya Sub 17 (3° con 5 puntos) viene de caer goleado por 3-0 contra Argentina y su pase al Mundial quedó en suspenso. El conjunto conducido por Gustavo Morínigo saldrá por un triunfo ante ‘La Roja’ para firmar su presencia en Brasil.

“Nosotros tenemos que salir a ganar. Siempre salimos a buscar los tres puntos, y ante Chile vamos a hacer lo mismo. Recuperaremos a algunos jugadores (tras suspensión y y cuestiones físicas), eso es muy importante, y partir de eso trabajaremos y elegiremos lo mejor para la última fecha”, dijo el DT.

Chile vs Paraguay Sub 17 EN VIVO: ¿a qué hora inicia el partido por el Sudamericano?

El emocionante encuentro entre Chile vs Paraguay Sub 17 está programado para las 18:50 horas de acuerdo con el horario peruano, colombiano y ecuatoriano. Mientras que en México podrán disfrutarlo desde las 17:50 horas. Por su lado, en Chile, Argentina y Uruguay será a las 20:50 horas.

Chile vs Paraguay Sub 17 EN VIVO: ¿qué canal pasará el partido por la por el Sudamericano 2019?

Para poder seguir el desarrollo del compromiso entre Chile vs Paraguay Sub 17 por el Sudamericano Sub 17 deberás sintonizar la transmisión y señal de Movistar Deportes y Latina Deportes.

Chile vs Paraguay Sub 17 EN VIVO: canales para ver partido por el Sudamericano 2019

Chile vs Paraguay Sub 17 EN VIVO: alineaciones posibles del partido por Sudamericano 2019

Chile: Fierro; Tati, González, Flores, Riquelme, Pizarro, Pérez, Tapia, Aravena, Rojas y Díaz.

Paraguay: A. González; U. González, B. Duarte, Rolando Ortiz, Barrios, Viera, Peralta, Colmán, Noguera, D. Duarte, Presentado.

Chile vs Paraguay Sub 17 EN VIVO: horarios para ver el Sudamericano 2019

¿Dónde juegan Chile vs Paraguay Sub 17 EN VIVO por el Sudamericano 2019?

El partido entre Chile vs Paraguay Sub 17 por la fecha 5 del hexagonal del Sudamericano Sub 17 se jugará este domingo 14 de abril a partir de las 18:50 horas en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

También es conocido como Estadio San Marcos y se encuentra en el centro de la Ciudad Universitaria de la Universidad de San Marcos en Lima, Perú.

Fue inaugurado el 13 de mayo de 1951 y cuenta con una aforo de 70 mil personas, lo que lo convierte en uno de los estadios más grandes del Perú.

