Mario Salas analizó el agónico triunfo de Colo Colo con golazo de Gabriel Costa

Colo Colo volvió a meterse en la pelea por el primer lugar de la Primera División de Chile tras voltearle el marcador a O'Higgins en el estadio Monumental de Santiago. Pese a ir perdiendo 2-0, las palabras de Mario Salas en el entretiempo fueron fundamentales para que los 'Albos' terminaran quedándose con los tres puntos.

Los jugadores del 'Cacique' salieron al campo con otros ánimos y uno de los que fue fundamental en la remontada fue el nacionalizado peruano Gabriel Costa, quien se mandó con un golazo olímpico y fue alabado por Mario Salas.

"Me quedo muy tranquilo con lo que ha hecho Gabriel (Costa) y siento que nos va dar mucho más de lo que nos ha dado", manifestó el 'Comandante' tras el heroico triunfo de Colo Colo sobre O'Higgins en el marco de la jornada 8 de la Primera División de Chile.

"Más allá del 2-0 en contra fue un buen primer tiempo. Mantuvimos el ritmo y aprovechamos algunas fortalezas nuestras. Fue uno de los mejores partidos que ha tenido Colo-Colo este año. Por aquí va el camino”, agregó el extécnico de Sporting Cristal.

El capitán de Colo Colo reveló que les dijo Mario Salas

Estaban Paredes, quien este sábado marcó su gol 211 y está a cuatro del récord histórico de Francisco "Chamaco" Valdés, destacó la arenga de Mario Salas en el entretiempo para que los futbolistas de Colo Colo salieron con otra mentalidad.

"La verdad es que no hubo ningún reto, la charla fue muy serena e indicándonos lo que había que mejorar. Mario (Salas) nos dijo que no estábamos haciendo un mal partido, pero nosotros sentíamos que no nos estábamos encontrando y que debíamos salir con todo, y lo hicimos", dijo en una entrevista con CDF.