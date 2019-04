NBA: conoce a los equipos clasificados para los Playoffs 2019

La temporada regular de la NBA llegó a su fin y comenzó la etapa más emocionante: los Playoffs. Serán 16 los equipos que iniciarán la lucha por el título a partir de este sábado y que empezará a tomar forma hasta el próximo 30 de mayo, cuando se inicien las finales.

La última plaza vacante, en la Conferencia Este, fue para los Detroit Pistons, que vencieron en la última jornada de la fase regular en la pista de los New York Knicks (89-115).

Los Golden State Warriors, vigentes campeones, han sido los dominantes en la Conferencia Oeste (57 victorias y 25 derrotas) e irán por su tercer anillo consecutivo de la NBA. La ausencia más destacada es la de los Angeles Lakers de LeBron James por las altas expectativas que había generado su fichaje.

Los Playoffs de la NBA son 4 rondas de competición entre dieciséis equipos repartidos en la Conferencia Oeste y la Conferencia Este. Los ganadores de la Primera ronda (o cuartos de final de conferencia) avanzan a las semifinales de conferencia, posteriormente a las finales de conferencia y los vencedores a las Finales, disputadas entre los campeones de cada conferencia.

Cada eliminatoria es al mejor de siete partidos, avanzando de serie el primero que gane cuatro partidos, mientras que el perdedor es eliminado de los Playoffs.

The 2019 #NBAPlayoffs are set!



Games begin on Saturday, April 13th. pic.twitter.com/4ERS0ZeywQ