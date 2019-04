Youtube: Mira las frases polémicas de un entrenador a la tenista Sara Sorribes [VIDEO]

Desde Colombia ha llegado un video polémico que se desarrolló en los octavos de final del Torneo de Tenis que se desarrolla en la ciudad de Bogotá. Los protagonistas son la española Sara Sorribes y su entrenador, donde este último utilizó fuertes frases para corregirla cuando iba cuesta abajo en el marcador.

Este episodio sucedió luego de que la tenista española solicitara hablar con su entrenador cuando iba perdiendo el segundo set ante la rumana Ana Bogdan. Sara Sorribes se sentó cerca a al terreno de juego y el entrenador, Germán Puentes empezó a “corregirla” usando frases que han sido criticadas en Youtube.

“Deja esto, deja esto. ¿Para qué quieres la raqueta? Revientate la cabeza con ello”, le dijo Germán a su pupila tal como se ve en el video en Youtube. “Lo quiero para jugar”, respondió automáticamente la tenista española.

Ahí no quedó la conversación y Germán Puentes empezó a encarar a su dirigida. “Para jugar a qué? ¿Para qué me llamas? ¿Quieres que juegue yo y me ponga la faldita? ¿Llamamos a tu papá para que juegue también? Déjate de lloriqueos y de mirar para afuera y ponte a trabajar”, manifestó el estratega.

Finalmente la tenista española pudo reponerse en el marcador y terminó venciendo a la rumana Ana Bogdan con tres sets de 4-6, 6-4, 6-4 logrando así su boleto a los cuartos de final del torneo. En la siguiente fase se medirá ante la tenista brasileña Beatriz Haddad.