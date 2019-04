Alianza vs Universitario: 'blanquiazules' se pronunciaron tras suspensión del clásico 

Malas noticias para el hincha. Alianza Lima confirmó mediante un comunicado la suspensión del clásico del fútbol peruano ante Universitario de Deportes tras no recibir las garantías necesarias para el cotejo que se desarrollaría el lunes 15 en el estadio de Matute.

"Comunicamos a toda nuestra afición que hemos sido notificados por parte de las autoridades que el partido del próximo lunes 15 de abril contra el club Universitario de Deportes fue cancelado debido a que no se presentan las garantías de seguridad necesarias para realizar este espectáculo deportivo", indica el comunicado del club íntimo.

La Oficina Nacional de Gobierno Interior (Onagi) decidió no brindar las garantías para el partido entre Alianza Lima vs Universitario, pese a que el duelo se jugaría solo con hinchada local. La institución se justificó señalando que tienen a muchos policías en operaciones al interior del país por lo que no cuentan con el personal necesario para el partido.

La administración de Alianza Lima buscará una pronta reprogramación del encuentro en el que ya se habían vendido más de 17 mil entradas, de acuerdo con la información que emitió el club íntimo.