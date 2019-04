Perú vs Ecuador EN VIVO: por el hexagonal final del Sudamericano sub 17

VER EN VIVO | Perú vs Ecuador se enfrentan HOY (EN DIRECTO ONLINE vía Movistar Deportes y Latina) | YouTube | Perú vs Ecuador por Internet Gratis | por la jornada 5 del hexagonal final del Sudamericano sub 17. Este cotejo se desarrollará en el estadio de San Marcos desde las 9:10 p m. (hora peruana y ecuatoriana). No te olvides que podrás seguir el MINUTO A MINUTO por larepublica.pe.

Ambas selecciones están en la cuerda floja y ahora se enfrentan con la obligación de ganar para seguir soñando con la clasificación al Mundial de la categoría. Una derrota significa la eliminación.

La selección peruana viene de dos derrotas consecutivas contra Chile y Paraguay en el Sudamericano sub 17. Apenas igualó sin goles ante Argentina en la primera fecha y es por eso que conseguir ante Ecuador otra igualdad no servirá de nada.

La situación de Ecuador es la misma. El equipo norteño solo tiene un punto en este hexagonal final. El empate con los peruanos, dependiendo de los resultados que se den en los demás partidos, deja a ambas selecciones con pie y medio fuera del mundial.

"Es un partido de descarte para ambas selecciones. Nuestro objetivo es llegar a la última fecha con opciones", aseguró Carlos Silvestri en la víspera de este encuentro entre Perú vs Ecuador.

La 'Blanquirroja' ya venció al equipo norteño en este Sudamericano sub 17. Fue durante la primera fase y que terminó en 2-0 a favor de los peruanos que nos dio el pase al hexagonal como primero del grupo A.

Perú vs Ecuador EN VIVO: horarios del partido por Sudamericano sub 17

México: 8:10 pm.

Perú: 9:10 pm.

Ecuador: 9:10 pm.

Bolivia: 10:10 pm.

Argentina: 11:10 pm.

Chile: 11:10 pm.

Uruguay: 11:10 pm.

Brasil: 11:10 pm.

Perú vs Ecuador Sub 17 EN VIVO: canales para ver partido por el Sudamericano

Argentina: TyC Sports Play

Colombia: Caracol HD2

México: Univisión TDN

Chile: Canal 13

Perú: Movistar Deportes

Estados Unidos: ET

Perú vs. Ecuador EN VIVO: probables alineaciones

Perú: Massimo Sandi; José Racchumick, Kluiverth Aguilar, Carlos Montoya, Mathias Llontop; Alessandro Burlamaqui, Yuriel Celi, Pedro De la Cruz, Joao Grimaldo, Oscar Pinto; Nicolás Figueroa.

Ecuador: Joan López; Jordan Morán, Piero Hincapié, Roberto Cabezas, Hanssel Delgado; Neicer Acosta, Patrickson Delgado, Erick Pluas, Johan Mina, Adrián Mejía; Pedro Vite.

¿Dónde VER el Perú vs Ecuador Sub 17 EN VIVO GRATIS por el Sudamericano 2019?

Si quieres VER EN VIVO ONLINE GRATIS el duelo entre Perú vs Ecuador, puedes descargar la aplicación de Latina TV y desde ahí seguir el minuto a minuto de la fecha 5 del hexagonal del Sudamericano Sub 17. Asimismo, podrás conocer el pronóstico, resumen, goles y jugadas polémicas del encuentro desde la web de LaRepública.pe.