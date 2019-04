Ver WrestleMania 35 EN VIVO vía Fox Action: minuto a minuto del magno evento de WWE

WWE WrestleMnia 35 EN VIVO | Ver WWE WrestleMania 35 Gratis por Internet en español | Live Streaming | Se llevará a cabo HOY (EN DIRECTO ONLINE vía Fox Action y WWE Network) desde el MetLife Stadium de New Jersey, Estados Unidos. Si deseas ver el magno evento de la lucha libre, podrás seguir el minuto a minuto de a través de LaRepública.pe.

WrestleMania 35 en español: sigue EN VIVO ONLINE el evento de WWE

Transmisión EN VIVO ONLINE del Kickoff de WWE WrestleMania 35

Minuto a minuto EN VIVO ONLINE de WWE WrestleMania 35 | Resultados

Número Luchas Estipulación 16 Ronda Rousey (Raw) vs. Charlotte Flair (SmackDown) vs. Becky Lynch Triple amenaza por el título femenino de RAW y SmackDown 15 Brock Lesnar (c) vs. Seth Rollins Por el título Universal de RAW 14 Daniel Bryan (c) vs. Kofi Kingston Por el título mundial de SmackDown 13 Finn Bálor vs Bobby Lashley (c) Por el título intercontinental 12 Kurt Angle vs. Baron Corbin Lucha de retiro de Kurt Angle 11 Triple H vs. Batista No holds barred 10 Shane McMahon vs. The Miz Falls count anywhere 9 AJ Styles vs. Randy Orton 8 Samoa Joe (c) vs. Rey Mysterio Por el título de los Estados Unidos 7 Roman Reigns vs. Drew McIntyre 6 The Usos (Jey Uso y Jimmy Uso) (c) vs. Ricochet y Aleister Black vs. The Bar (Cesaro y Sheamus) vs. Shinsuke Nakamura y Rusev Por los títulos en pareja de SmackDown 5 The Boss 'n' Hug Connection (Bayley y Sasha Banks) (c) vs. Beth Phoenix y Natalya vs. The IIconics (Billie Kay y Peyton Royce) vs. Nia Jax y Tamina Por los títulos en pareja femeninos 4 Curt Hawkins y Zack Ryder son los nuevos campeones Por los títulos en pareja de RAW 3 Braun Strowman es el ganador de la batalla real Por el trofeo del André the Giant Memorial Battle Royal 2 Batalla Real de Mujeres Carmella es la ganadora 1 Tony Nese derrotó a Buddy Murphy (c) Por el título de peso crucero

Wrestlemania 35: Carmella es la ganadora de la Batalla Real Femenina

Wrestlemania 35: Buddy Murphy pierde el campeonato crucero ante Tony Nese

Previa de WWE WrestleMania 35

Para esta edición de WrestleMania, la WWE ha confirmado 16 luchas, de las cuales nueva serán por un título de la empresa. El evento, juntando el Kickoff, tendrá un duración de 7 horas y la pelea estelar será la que protagonicen Ronda Rousey, Becky Lynch y Charlotte Flair por los Campeonatos Femeninos de Raw y SmackDown.

Otro de los combates que el universo de WWE esperó con ansias es el de Triple H vs Batista, dos excampeones mundiales que se enfrentarán por última vez en una lucha sin reglas. Asimismo, Seth Rollins y Brock Lesnar desatarán una batalla campal por el Título Universal de la marca Raw.

A propósito de la 'Bestia', medios en Estados Unidos indican que saldría victorioso de WrestleMania 35 y renovaría su contrato con WWE. Además, más adelante podría verse las caras con Conor McGregor, ya que Stephanie McMahon (esposa de Triple H) afirmó que le gustaría que el peleador de UFC esté en el cuadrilátero.

“¿A quién me gustaría tener en WWE? Creo que, en estos casos, la imaginación no tiene límites, así que me encantaría fichar a cualquiera que tenga una gran personalidad. Me encantaría ver a Conor McGregor en el ring. Ambos tienen personalidad muy fuertes. También tengo los ojos puestos en algunos talentos femeninos, se trata de contratar a los mayores talentos”, dijo la hija de Vince McMahon en una entrevista con entrevista por TMZ.

WrestleMania 35 podría ser el escenario de la gran coronación de Kofi Kigston, ya que en los últimos programas de SmackDown hizo lo imposible para luchar este domingo contra Daniel Brayan por el Campeonato de la WWE. El jamaiquino, que pertenece al grupo 'The New Day', recibió el apoyo de la mayoría de sus compañeros de la marca azul y tiene la chance ser campeón mundial por primera vez.

¿A qué hora empieza WWE WrestleMania 35 EN VIVO en español?

El show principal de WWE WrestleMania 35 está programada para las 6:00 p. m. (hora peruana); además, podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de portal web de larepública.pe.

¿Qué canal transmitirá WWE WrestleMania 35 EN VIVO en español?

Para poder disfrutar de todos los pormenores de WrestleMania 35, que podría significar el fin de la carrera luchística de Triple H si pierde con Batista, podrás recurrir a la señal pague por ver de Fox Action y WWE Network.

¿Dónde ver HOY WWE WrestleMania 35 EN VIVO en español?

Para presenciar el evento más importante de la WWE, en Perú y Estados Unidos puedes contratar en servicio de Movistar TV o DirecTV y seguir a los mejores luchadores del planeta. Además, para ver la lucha libre EN VIVO ONLINE Gratis por Internet solo tienes que entrar en LaRepublica.pe.

Horarios en el mundo para ver HOY WWE WrestleMania 35 EN VIVO en español

México - 5:00 p. m.

Honduras - 5:00 p. m.

Guatemala - 5:00 p. m.

El Salvador - 5:00 p. m.

Nicaragua - 5:00 p. m.

Ecuador - 6:00 p. m.

Colombia - 6:00 p. m.

Panamá - 6:00 p. m.

Perú - 6:00 p. m.

Bolivia - 7:00 p. m.

República Dominicana - 7:00 p. m.

Paraguay - 7:00 p. m.

Puerto Rico - 7:00 p. m.

Venezuela - 7:00 p. m.

Argentina - 8:00 p. m.

Brasil - 8:00 p. m.

Chile - 8:00 p. m.

Uruguay - 8:00 p. m.

Cartelera completa de WWE WrestleMania 35

