Christopher Olivares: “No me molesta que me comparen con Paolo Guerrero”

El capitán de la selección peruana es su referente. Christopher Olivares se siente halagado cada vez que lo comparen con Paolo Guerrero. El exdelantero de Sporting Cristal hoy jugador del Vitória Guimaráes de Portugal, contó que el ‘Depredador’ es su ejemplo a seguir para llegar a la ‘bicolor’.

Olivares se formó en Sporting Cristal, club que le dio la oportunidad de debutar en Primera División el 2017. Aquella temporada logró anotar 1 gol, en 23 partidos jugados. En el 2018 tuvo más minutos en el primer equipo y logró anotar en 4 ocasiones. En la última campaña con los ‘rimenses’ tuvo buenas actuaciones y esto despertó el interés del club europeo que lo terminó fichando a sus 20 años. Ya en Portugal, la prensa ‘lusa’ lo bautizó como el nuevo Paolo Guerrero, por compartir la misma posición de juego que el futbolista del Inter de Porto Alegre.

Ahora, en una reciente entrevista, Christopher Olivares fue consultado si esa comparación con el capitán de la selección peruana significaba un malestar en su carrera. El exjugador de Sporting Cristal lanzó el siguiente mensaje:

“No me fastidia que me comparen con Paolo Guerrero. Al contrario, me halaga mucho. Saber que me comparen con él es bueno. Es un referente de la selección peruana. Trato de aprender mucho de él, lo he visto en muchos partidos y es un buen delantero”, respondió para Depor.

Christopher Olivares estuvo dentro de la selección peruana que participó en el Sudamericano Sub 20. Lamentablemente para lo intereses del equipo dirigido por Daniel Ahmed no lograron clasificar al Mundial de la categoría que se iba a desarrollar en Polonia.