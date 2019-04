DT del Sevilla FC se quiebra en rueda de prensa: “sufro de leucemia” [VIDEO]

El DT del Sevilla FC, Joaquín Caparrós reveló en la conferencia de prensa tras vencer al Valladolid que sufre de leucemia crónica, sin embargo aseguró que no dejará de entrenar.

“Saben que me hierve la sangre roja, pero la blanca se ha picado y me ha querido equilibrar. Tengo una leucemia crónica, que no me impide ejercer mi profesión. Estoy haciendo mi vida normal y tengo que dar las gracias a todos los jugadores”, fueron las palabras del DT del Sevilla FC, Joaquín Caparrós.

El entrenador también puso paños fríos a la situación, admitiendo que no se está sometiendo a ningún tratamiento médico, pero asegurando que está feliz de dirigir al club.

“No tengo ningún tipo de tratamiento y quiero disfrutar de la oportunidad que me está dando el Sevilla FC de volver a entrenar a mi equipo. No voy a volver a hablar del tema pero quiero que todo el mundo se quede tranquilo”, manifestó Caparrós.

Sevilla venció por dos goles a Valladolid, con goles de Roque Mesa en el 94' y Munir El Haddadi en el 90'+2. Con este resultado los sevillistas han logrado ubicarse en la quinta plaza, accediendo de manera parcial a la UEFA Champions League. Recordemos que quedan 21 puntos por jugarse. Sus rivales cercanos son Valencia, Alavés y Athletic. Por delante se encuentran Getafe, Real Madrid, Atlético Madrid y el Barcelona.

El Sevilla FC ha sumado 49 puntos en LaLiga Santander cosechando 14 victorias, siete empates y 10 derrotas, marcando en 51 ocasiones y siendo batidos en 37 ocasiones.

El Real Betis Balompié, clásico rival del Sevilla FC, compartió una publicación en Twitter brindando su apoyo a Joaquin Caparros:

“El Real Betis envía toda la fuerza a Joaquín Caparros, entrenador del Sevilla FC, para superar la enfermedad. Mucho ánimo”.

Los fanáticos del fútbol compartieron mensajes de aliento: “Me parece bien que el equipo haga estas publicaciones. Fuerza”, “El fútbol es lo más importante de lo menos importante”, “La vida por encima de la rivalidad”, “No esperaba menos de mi club. Señores esto es Sevilla, y aquí no importan los piques”.

En noviembre de 2017, el entonces entrenador del Sevilla FC, Eduardo Berizzo también admitió padecer de cáncer, aunque en ese caso fue de próstata. El argentino mencionó que seguiría dirigiendo al club, pero terminó siendo destituido por los malos resultados.