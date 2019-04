WWE: Bret Hart sufre ataque de desadaptado durante discurso en el HOF [VIDEO]

Se dice que cualquier cosa puede suceder en WWE pero a veces las cosas pueden salirse de control. Durante la ceremonia del Hall of Fame (Salón de la fama), un desconocido subió al escenario para atacar a Bret Hart durante su discurso de aceptación. Esta cermonia se realiza tradicionalmente un día antes de Wrestlemania.

Bret Hart y su sobrina Natalya, en representación a su difunto padre Jim Neidhart, estaban recibiendo el galardón por su carrera como el equipo 'The Hart Foundation', cuando de pronto un desconocido apareció para abrazar a Hart y tratar de derribarlo.

Inmediatamente después la transmisión fue cortada por un momento para luego enfocar al público. En el escenario, el desadaptado estaba siendo sometido por personal de seguridad del evento y por algunos luchadores que no soportaron tremenda falta de respeto a una leyenda de la lucha libre.

Una vez retirado el atacante, Bret Hart intentó continuar su discurso visiblemente contrariado. Se necesitaron de varios segundos para que el ambiente vuelva a normalizarse y el excampeón de WWE pueda continuar.

Hasta el momento se desconoce la identidad y las motivaciones del sujeto pero los videos del hecho ya están invadiendo Youtube, Facebook y diversas redes sociales. Esperemos que este no sea un aviso de algún otro bochornoso hecho que pueda ocurrir mañana en 'La Vitrina de los Inmortales', Wrestlemania 35.

