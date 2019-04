Barcelona vs Atlético de Madrid EN VIVO en partidazo por la fecha 31 de la Liga Santander

Barcelona recibe a Atlético de Madrid en el Camp Nou EN VIVO (EN DIRECTO ONLINE por DirecTV y Movistar+) HOY sábado desde la 1:45 p.m. (hora peruana) y a las 8:45 p.m. en el emocionante duelo de la fecha 31 de la Liga Santander. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del partido vía LaRepublica.pe.

A pesar de tener una diferencia marcada a su favor, Barcelona no se confía como único líder en la tabla de posiciones, pues esta tarde se enfrentará a su más cercano contrincante Atlético Madrid, la cual podría separarse más o acercar la distancia a ocho puntos.

Con lo ánimos al tope, el equipo liderado por Ernesto Valverde llega el compromiso con una seguidilla de cinco partidos invictos, haciéndose inalcanzable frente al resto de clubes y a falta de siete jornadas para terminar con la liga española, el equipo de Lionel Messi podría cerrar como el campeón de la temporada.

Así, en condición de dueño de casa, los ‘azulgrana’ contarán con sus mejores elementos para mantenerse en la punta de la nómina, encabezado por Rakitic, Lionel Messi, Coutinho y Luis Suárez, que esperan recargar confianza para asumir el duelo ante Manchester United en la Champions League.

Sin embargo, los de la vereda del frente no se dejarán dominar con facilidad, así lo aseguró Diego Simeone, entrenador del Atlético Madrid, quien confía que aguarán la fiesta del Barca con una victoria a domicilio, a pesar de la localia a su desfavor.

"No haberle ganado nunca al Barça me hace sentir superoptimista. Me aferro al partido de este sábado, no me pongo a pensar más allá. Sería imprudente estando a ocho puntos de un equipo como Barcelona. La única opción que nos acerca a tener una posibilidad es ganando", expresó el ‘Cholo’.

Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO: probables alineaciones de la Liga Santander:

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Sergio Busquets, Arthur, Rakitic, Lionel Messi, Coutinho y Luis Suárez.

DT: Ernesto Valverde

Atlético de Madrid: Oblak, Juanfran, Giménez, Godín, Filipe, Griezmann, Koke, Rodrigo, Saúl, Álvaro Morata y Diego Costa.

DT: Diego Simeone

Barcelona vs Atlético de Madrid EN VIVO: ¿a qué hora inicia el partido por la Liga Santander?

El emocionante encuentro entre Barcelona vs. Atlético de Madrid está programado para las 1:45 pm. de acuerdo con el horario peruano, colombiano y ecuatoriano. Mientras que en México podrán disfrutarlo desde las 12:45 pm. Por su lado, en Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay será a las 3:45 pm. Además en España será a las 8:45 pm.

Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO: ¿qué canal transmitirá el partido por la Liga Santander?

Para poder seguir el desarrollo del compromiso por la Liga Santander deberás sintonizar la transmisión y señal de ESPN en latinoamérica y Movistar+ en España.

Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO: canales para ver partido por la Liga Santander

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

México: TDN

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

España: Movistar+, Movistar Partidazo

Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, Radio Barca, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO: horarios para ver partido por la Liga Santander:

México 12:45 pm.

Perú 1:45 pm.

Ecuador 1:45 pm.

Colombia 1:45 pm.

Bolivia 2:45 pm.

Venezuela 2:45 pm.

Argentina 3:45 pm.

Chile 3:45 pm.

Uruguay 3:45 pm.

Paraguay 3:45 pm.

Brasil 4:45 pm.

España 8:45 pm.

Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO por Internet: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

Si quieres seguir en Internet el Barcelona vs. Atlético de Madrid, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.