Perú vs Chile Sub 17 EN VIVO: juegan HOY un clásico por el Sudamericano | Vía Latina

Perú vs Chile EN VIVO | Ver Fútbol Gratis por Internet | HOY se miden (EN DIRECTO ONLINE vía Latina y Movistar Deportes) por la fecha 2 del hexagonal final del Sudamericano Sub 17. Este partido se realizará en el estadio de San Marcos y podrás seguir el minuto a minuto a través de LaRepública.pe.

La selección peruana y su similar de Chile volverán a disputar un 'Clásico del Pacífico' en este Sudamericano Sub 17, pues recordemos que en el debut de este torneo juvenil ambos se enfrentaron y quedaron igualados 0-0.

Ahora la situación se torna distinta, ya que ambas selecciones vienen con mayor recorrido y han afianzado su estilo de juego, lo cual les permitió llegar a las instancias finales del Sudamericano Sub 17. La selección chilena, de ganar, haría seis puntos y estaría muy cerca del Mundial; por otro lado, si Perú resulta vencedor, haría cuatro unidades y también quedaría con chances.

Perú y Chile consiguieron su pase al hexagonal del Sudamericano Sub 17 en la última jornada de la fase de grupos, donde la 'Blanquirroja' venció por 2-0 a Ecuador y la 'Roja' goleó 4-0 a Bolivia. Una de las diferencias es que la selección peruana sub 17 se mantiene invicta en el certamen, mientras que su rival de turno cayó en una oportunidad.

El Perú vs Chile Sub 17 será uno de los encuentros más atractivos de esta segunda fecha del hexagonal final y se espera que el estadio de la Universidad Mayor de San Marcos luzca con una importante asistencia de público para los pupilos de Carlos Silvestri no se sientan solos.

Perú vs Chile Sub 17 EN VIVO: horario del partido por el Sudamericano 2019

El Perú vs Chile Sub 17, que será el segundo 'Clásico del Pacífico' que veamos en la presente edición del Sudamericano Sub 17, está programado para la 9:10 p. m. (hora peruana) y 11:10 p. m. (hora chilena); además, podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de larepública.pe. A continuación, te dejamos los horarios en el mundo.

México - 8:10 p. m.

Ecuador - 9:10 p. m.

Colombia - 9:10 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton) - 9:10 p. m.

Bolivia - 10:10 p. m.

Venezuela - 10:10 p. m.

Paraguay - 10:10 p. m.

Argentina - 11:10 p. m.

Uruguay - 11:10 p. m.

Perú vs Chile Sub 17 EN VIVO: canal que transmitirá Gratis el partido por el Sudamericano 2019

Para poder seguir todos los pormenores de esta gran rivalidad entre Perú vs Chile Sub 17, Latina realizará Gratis la transmisión, pero si verlo EN VIVO y EN DIRECTO por cable, podrás recurrir a la señal pague por ver de Movistar Deportes.

Perú vs Chile Sub 17 EN VIVO: pronóstico y/o apuestas del partido por Sudamericano 2019

- Te Apuesto: 2.35 (Perú), 3.05 (Empate), 2.35 (Chile)

- Inkabet: 2.60 (Perú), 3.30 (Empate), 2.55 (Chile)

- Betsson: 2.50 (Perú), 3.25 (Empate), 2.50 (Chile)

Perú vs Chile Sub 17 EN VIVO: alineaciones probables para el partido por Sudamericano 2019

Perú: Massimo Sandi; Kluiverth Aguilar, José Racchumick, Joao Montoya, Mathías Llontop; Rafael Caipo, Yuriel Celi, Alessandro Burlamaqui, Paulo de la Cruz, Carlos Ruiz; Oscar Pinto.

Chile: Julio Fierro; David Tati, Daniel González, Patricio Flores, Cristian Riquelme; Vicente Pizarro, César Pérez, Alexander Oroz; Alexánder Aravena, Gonzalo Tapia, César Díaz.

Perú vs Chile Sub 17 EN VIVO por Internet: ¿dónde ver EN DIRECTO gratis el partido por Sudamericano 2019?

Si quieres seguir el Perú vs Chile Sub 17 EN VIVO por Internet Gratis, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar este choque.