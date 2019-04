Uruguay vs Argentina EN VIVO: duelo por el Hexagonal del Sudamericano Sub 17

VER Uruguay vs Argentina EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO VÍA MOVISTAR DEPORTES | STREAMING GRATIS | La selección uruguaya se enfrenta HOY viernes 5 de marzo a la selección de Argentina por la segunda fecha del Hexagaonal del Sudamericano Sub 17 a partir de las 18:50 horas (Perú) en el Estadio de la Universidad Naional Mayor de San Marcos. Si quieres ver fútbol en vivo, puedes ingresar a la web de LaRepública.pe, donde encontrarás el pronóstico, resumen, goles, jugadas polémicas y tarjetas de este y otros partidos.

Argentina vs Uruguay significará un nuevo clásico del Río de La Plata. En esta oportunidad será por el hexagonal del Sudamericano Sub 17, torneo en el que solo los cuatro primeros puestos clasificarán al mundial que se disputará este año en Brasil.

La selección de Argentina viene de empatar sin goles ante la selección peruana. En ese duelo, Alan Velasco fue expulsado, motivo por el que estará ausente cuando la 'albiceleste' choque contra Uruguay por la segunda fecha del Hexagonal del Sudamericano Sub 17.

Mientras tanto, Uruguay, equipo dirigido por Alejandro Garay, inició la segunda fase del Sudamericano Sub 17 con un empate ante Paraguay por 2-2.

Esta será la segunda ocasión que Uruguay y Argentina se vean las caras en el Sudamericano Sub 17. En la primera fase, los charrúas golearon por 3-0 a los albicelestes, quienes querrán cobrarse su revancha en el Hexagonal

Uruguay vs Argentina por el Sudamericano Sub 17: Pronóstico

Argentina ya sabe lo que es perder ante Uruguay en el Sudamericano Sub 17. Los dirigidos por Pablo Aimar perdieron por 3-0 ante los charrúas en la primera fase y dejaron una mala impresión ante sus hinchas.

Asimismo, Argentina clasificó al Hexagonal del Sudamericano Sub 17 con mucha dificultad. La 'albiceleste' tuvo que esperar hasta la última fecha para saber si pasaba de fase o no.

En Uruguay, el panorama es distinto. Los charrúas clasificaron primeros en el Grupo B con siete puntos. El equipo de Alejandro Garay pasó en esta posición gracias a la amplia diferencia de goles que tenían.

Con estos datos, la mayoría de casa de apuestas dan como favorito a Uruguay.

Uruguay vs Argentina: Alineaciones posibles

Uruguay: Lukas González, Enzo Siri, Joaquín Sosa, Pedro Milans, Ignacio Velázquez, Vicente Poggi, Santiago Cartagena, Matías Ocampo, Juan Gutiérrez, Cristian Olivera, Maximiliano Juambeltz.

Argentina: Rocco Ríos, Bruno Amione, Francisco Flores, Kevin Lomónaco, Matías Palacios, Julián Aude, Cristian Medina, David Ayala, Luciano Ferreyra, Matías Godoy, Exequiel Zeballos.

Uruguay vs Argentina EN VIVO: Horarios en el mundo

