Miguel Angel Russo tras la derrota: "Hasta la expulsión se jugó un partido parejo" [VIDEO]

Miguel Angel Russo, técnico de Alianza Lima, aseguró que pese a la derrota de su equipo ante Palestino por la Copa Libertadores, se jugó un buen partido en todas sus líneas hasta la expulsión de una de sus figuras.

El técnico argentino fue enfático en señalar en conferencia de prensa que la roja a Luis 'Cachito' Ramírez influyó en el juego. Los íntimos fueron goleados por 3-0 y son últimos en la tabla del grupo A.

"Después de la expulsión se jugó a otra forma. La Copa Libertadores es así, de visitante no hubo un rendimiento importante. Nos duele y tenemos que seguir, pues aprendiendo de los errores uno va creciendo", manifestó el técnico de Alianza Lima.

Para Russo la expulsión de 'Cachito' Ramirez es muy discutible y por eso aseguró que mirará de nuevo la jugada que motivó la salida del volante 'íntimo'.

"Hable con el árbitro y le dije que su interpretación fue muy apurada. Creo que no hubo intención de golpear la cara del rival. Es una acción en mitad de campo que no significaba nada. Su expulsión nos agarró en un momento decisivo donde no esperabamos ese tipo de situaciones", sostuvo.