Chile vs Ecuador Sub 17 EN VIVO en el hexagonal final del Sudamericano 2019

Chile medirá fuerzas ante Ecuador Sub 17 en el Estadio San Marcos EN VIVO (EN DIRECTO ONLINE por Movistar Deportes y Univisión Deportes) HOY martes a las 4:30 p.m. en el hexagonal final del Sudamericano 2019. Recuerda que podrás seguir todas las incidencias y el minuto a minuto por LaRepublica.pe.

Aperturando la etapa más emocionante del Sudamericano Sub 17, la Selección de Ecuador se enfrentará a Chile en la primera jornada del hexagonal final, en el que deben asegurar un triunfo para no perder rastro del camino a la clasificación al Mundial Brasil 2019.

Luego de vencer a Bolivia con contundencia y por goleada (4-0), la escuadra liderada por Hernán Caputto aseguró su participación en esta etapa ubicándose en el segundo lugar del Grupo A, tras sumar dos victorias consecutivas, un empate y una derrota.

“Tengo la experiencia de haber estado en otros sudamericanos y en otro hexagonal, esta es la segunda posibilidad seguida, y es un nuevo torneo. Así que lo más importante es la administración de emociones de los jóvenes y llegar en un óptimo momento”, sostuvo el DT de la ‘roja’, expresando confianza en sus pupilos.

Por su lado, los ecuatorianos son encabezados por el estratega Gonzalo Alcocer, pasaron de ronda tras obtener el tercer lugar. En la anterior fecha cayó ante la Selección Peruana por 2-0, duelo que le costó el invicto, luego de haber sumado dos victorias y un empate.

Pero Chile vs Ecuador no se verán las caras por primera vez, pues en la tercera jornada de la primera etapa de este Sudamericano Sub 17, se enfrentaron y el encuentro terminó a favor del tricolor, el cual superó a Chile por 3 -2.

Posibles alineaciones del Chile vs Ecuador Sub-17 EN VIVO por el Sudamericano Sub 17:

Chile: Fierro, Tati, Gonzáles, Gutiérrez, Riquelme, Pizarro, D. Díaz. C. Díaz, Rojas, Sepúlveda.

DT: Hernán Caputto

Ecuador: Lopez, Morán, Hincapié, Cabezas, Delgado, Farfán, Plijas, Delgado, Mercado, Valencia, Mejía.

DT: Gonzalo Alcocer

Chile vs Ecuador Sub-17: ¿a qué hora inicia el partido por el Sudamericano Sub 17?

El emocionante encuentro entre Chile vs Ecuador Sub-17 está programado para las 4:30 p.m. de acuerdo con el horario peruano, colombiano y ecuatoriano. Mientras que en México podrán disfrutarlo desde las 3:30 p.m.. Por su lado, en Chile, Argentina y Uruguay será a las 6:30 p. m.

Chile vs Ecuador Sub-17: ¿qué canal pasará el partido por la por el Sudamericano Sub 17?

Para poder seguir el desarrollo del compromiso por el Sudamericano Sub 17 deberás sintonizar la transmisión y señal de Movistar Deportes y Univisión Deportes.

Guía de canales del Chile vs Ecuador Sub-17 EN VIVO por el Sudamericano Sub 17:

Argentina: TyC Sports Play

Colombia: Caracol HD2

México: Univisión TDN

Chile: Canal 13

Perú: Movistar Deportes

Estados Unidos: ET

Horarios en el mundo del Chile vs Ecuador Sub-17 EN VIVO por el Sudamericano Sub 17:

México: 3:30 p. m.

Perú: 4:30 p. m.

Ecuador: 4:30 p. m.

Colombia: 4:30 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton): 4:30 p.m.

Bolivia: 5:30 p. m.

Venezuela: 5:30 p. m.

Argentina: 6:30 p. m.

Chile: 6:30 p. m.

Uruguay: 6:30 p. m.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Chile vs Ecuador Sub-17?

Si quieres seguir en Internet el Chile vs Ecuador Sub-17, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.