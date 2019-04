Niger Vega reapareció con gol

Cuando menos lo piensas el fútbol te da la revancha, eso lo vive en carne propia Niger Vega quien volvió a gritar un gol de penal, quitándose así toda la desazón que le dejó el tiro de los doce pasos que falló ante Real Garcilaso fechas atrás con el equipo carlista.

“Ganar en Moyobamba siempre va a ser complicado, pero gracias a Dios se dio el resultado que buscábamos hace bastantes fechas, una victoria de visita nos viene bien anímicamente para afrontar este partido en casa, que de hecho va a ser durísimo”, destacó Vega.

El volante no estaba jugando pero volvió de recambio, su ingreso pudo oxigenar a la escuadra tricolor y al final lograron sus tres primeros puntos fuera de casa, sobre todo ante un rival que en su hábitat es complicado siempre.

“Aspirábamos que se nos diera el resultado, sobre todo porque te ayuda a tener un mejor clima laboral, te da la tranquilidad para afrontar el siguiente compromiso. No venía jugando y el técnico volvió a confiar en mí para ingresar en la segunda parte y pude aportar”, destacó.

Es que Vega no solo aportó su buen fútbol, sino que también tuvo el coraje para cobrarse su revancha, pidió el balón y ejecutó el penal.

“Se me dio el gol de penal, poder anotar, tenía una amargura porque me tocó fallar la fecha con Garcilaso y me quedó esa desazón enorme, pero me tuve fe y pudimos festejar el segundo gol y asegurar todos el triunfo”, indicó.