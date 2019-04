Liga Santander 2018-19: Tabla de posiciones y fixture del torneo español

Liga Santander 2018-19 EN VIVO | El certamen más visto en el mundo está llegando a su recta final. Barcelona se proyecta a convertirse en bicampeón del emocionante torneo español.

Se encuentra muy cómodo en el primer lugar y si bien matematicamente aún puede perderlo, Atlético de Madrid y Real Madrid, sus más cercanos perseguidores, no pueden ceder ningún punto y debe esperar una serie de resultados negativos del Barcelona que, por lo que ha mostrado en esta temporada, no muestra muchos puntos flacos.

En ese contexto, invitamos a revisar los datos más importantes de la Liga Santander 2018-19: tabla de posiciones, calendario, fixture de las últimas fechas y la tabla de goleadores. Comenzamos:

Tabla de posiciones de la Liga Santander 2018-19 EN VIVO

Tras el término de la fecha 29, Barcelona tiene 10 puntos más que Atlético de Madrid y 12 del Real MadridReal Madrid, a falta de solo 9 jornadas. El equipo de Lionel Messi podría darse el lujo de reservar algunos jugadores para la competencia paralela que disputa, la Champions League, pero es poco probable que los catalanes no pongan toda la carne en el asador en estos últimos partidos.

Fixture de la fecha 30 de la Liga Santander 2018-19 EN VIVO

La trigésima jornada inicia este martes 2 de abril. Los encuentros más atractivos son el Atlético de Madrid vs. Girona, Villareal vs. Barcelona, Valencia CF vs. Real Madrid y el Huesca vs. Celta de Vigo. (Horario peruano).

Tabla de goleadores de la Liga Santander 2018-19 EN VIVO

El astro del fútbol, Lionel Messi, es el goleador del torneo español. El segundo, Luis Suárez, está a 13 goles abajo a solo 9 fechas del final. Por lo tanto, es muy complicado que algún jugador le quite al argentino el reconocimiento de máximo anotador en esta temporada.

¿Cómo ver la Liga Santander 2018-19 EN VIVO?

La cadena televisiva transmite EN VIVO para Sudamérica los encuentros más importantes de cada fecha de la Liga Santander 2018-19. Asimismo, puedes seguir la sección deportiva de Larepública.pe, la cual te mantiene informado minuto a minuto del certamen español.