Inter cayó 1-0 frente a Lazio por la fecha 9 de la Serie A [RESUMEN]

Lazio sacó oro en su visita al coloso del 'Giuseppe Meazza' con una victoria por la mínima ante un Inter de Milan que sigue sin contar con el vetado, Mauro Icardi. El ariete serbio, Milinkovic Savic, anotó el único tanto de la contienda por Serie A.

Luis Alberto se inventó una jugada perfecta para asistir a Milinkovic que facturó con un potente cabezazo fulminando la resistencia del portero, Handanovic (1-0).

La ventaja lazial se impuso hasta el final; resultado que deja al Inter tocado de cara a la lucha por Europa. Los 'neroazzurris' siguen terceros, pero el Milan está debajo por dos puntos y la Lazio lo mira con cinco unidades de desventaja; todo a falta de nueve fechas para finalizar la temporada.

Inter (3° con 53 puntos) llega con la moral al tope tras vencer por 3-2 al AC Milan en el Derbi della Madonnina disputada en San Siro, gracias a los goles de Matías Vecino, Stefan de Vrij y Lautaro Martínez. Bakayoko y Musacchio descontaron para el rossonero. Los Negriazules buscarán su segundo triunfo consecutivo para mantenerse en zona de Champions League.

Esta semana en el Inter estuvo marcada por el regreso a los entrenamientos de Mauro Icardi, capitán y goleador del equipo que volvió a tener la confianza del club pese aún encontrarse en negociaciones para extender su vínculo. Sin embargo, el entrenador Luciano Spalleti sorprendió y decidió no convocarlo.

“De alguna manera lo encontré como un nuevo futbolista, porque hacía mucho que no entrenaba con nosotros. Entrenó y de alguna manera tenemos que volver a ponerlo a punto dentro de nuestro comportamiento de entrenamiento. Dado lo que sucedió durante este período, incluso ayer, creo que para este partido no podrá ayudar a sus compañeros, así que para el partido de mañana no será convocado", reveló Spaletti.

Por su parte, Lazio (6° con 45 puntos) llega con la moral al tope luego de golear por 4-1 al Parma gracias a un doblete de Luis Alberto y otros tantos de Marusic y Lulic y entró a zona de Europa Legaue. El equipo de Simone Inzaghi sumó cuatro partidos consecutivos sin conocer de derrotas con dos empates y dos victorias.

“Va a ser un choque muy importante para la mesa, para nuestro desempeño, y estamos entrando en un buen período de forma. Hay otros 10 juegos después de esto, pero todavía es una encrucijada importante. Necesitaremos la mejor versión de Lazio, que hemos visto algunas veces últimamente, pero también debemos encontrar consistencia en un gran estadio contra un gran oponente”, señaló Inzaghi.

Para este partido quedaron fuera de acción, Stefan Radu y Jordan Lukaku, mientras que Lucas Leiva, Patric y Adam Marusic requieren exámenes de aptitud física.

El emocionante encuentro entre Inter vs Lazio está programado para las 1:30 p.m. de acuerdo con el horario peruano, colombiano y ecuatoriano.

Para poder seguir las incidencias del Inter vs Lazio, podrás recurrir a la señal de ESPN y Rai Italia.

Inter: Handanovic; D’Ambrosio, De rij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic, Gagliardini; Politano, Perisic y Martínez.

Lazio: Strakosha; Patric, Acerbi, Rad; Marusic, Milimkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa y Caicedo.

Inter recibirá al Lazio por la Serie A italiana. El equipo dirigido por Luciano Spalletti jugarán en el Estadio Giuseppe Meazza por la fecha 29 del Serie A. El recinto de Milán tiene una capacidad máxima para 80 mil espectadores.

