Liverpool vs Tottenham EN VIVO: por la fecha 32 de la Premier League

Liverpool vs Tottenham EN VIVO | Ver fútbol Gratis por Internet | EN DIRECTO ONLINE por DIRECTV Sports: se enfrentan este domingo en el estadio Anfield por la fecha 32 de la Premier League a las 10:30 am. (hora peruana). También podrás seguir el encuentro en el minuto a minuto de larepublica.pe

Tenemos choque de escoltas es la Premier League. Liverpool y Tottenham protagonizan el encuentro más atractivo de la fecha 32, ambos en el puesto 2 y 3 respectivamente, pero solo con uno de ellos con opciones reales de darle caza al Manchester City.

Liverpool se encuentra en estos momentos en la segunda casilla de la tabla general con 76 puntos, 23 victorias, 7 empates y solo una caída. No obstante, esta gran campaña no le sirve para superar a los 'cityzens' que lideran la clasificación con 77 unidades. Es por eso que una victoria es importantísima para no perder el paso.

Por su parte, Tottenham se ubica tercero con 61 puntos, muy alejado de los primeros puestos, pero si en vez de ver hacia arriba de la tabla ven hacia abajo, se pueden dar cuenta del gran problema. Manchester United les pisa los talones con la misma cantidad de unidades, mientra que el Arsenal esta quinto con 60 puntos.

Más atrás llega el Chelsea con 57 puntos en el casillero número 5, esta batalla entre cuatro grandes de Inglaterra, nos hará vivir grandes emociones hasta el final de temporada. Solo 4 de ellos accederán a la fase de grupos de la próxima UEFA Champions League.

Pero si nos enfocamos solo en el partido de este domingo, podemos ver que el Liverpool llega con algunas dificultades. Los 'Reds' no podrán contar con 5 de sus estrellas por lesión: Gomez, Shaqiri, Alexander-Arnold, Keïta y Oxlade-Chamberlain. Los dirigidos por Jurgen Klopp deberán encontrar la manera de superar este inconveniente.

"Estamos en las jornadas finales y no habrá ya interrupciones por partidos internacionales. Jugaremos semana tras semana y todos los partidos son muy importantes. En una temporada así, te preparas constantemente para la parte final del campeonato", aseguró el estratega alemán.

Los 'Spurs' no pasan por un gran momento, una pequeña crisis de resultados ha afectado al cuadro dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, quienes han ganado solo un punto de sus últimos cuatro cotejos en la Premier League.

Últimos partidos del Liverpool

Últimos partidos del Tottenham

Últimos partidos entre ambos

Liverpool vs Tottenham: ¿a qué hora inicia el partido por la Premier League?

El Liverpool vs Tottenham, será uno de los cotejos que tendrá la Premier League, está programado para las 10:30 a.m. (hora peruana); además, podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de larepública.pe.

Liverpool vs Tottenham: ¿qué canal pasará el partido por la Premier League?

Para poder presenciar este compromiso, podrás recurrir a la señal de DIRECTV Sports.

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Bélgica: Play Sports 2

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Canadá: Sportsnet World, Sportsnet World Now, Sportsnet Now

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Egipto: beIN Sports HD 11, beIN Sports HD 2, beIN SPORTS CONNECT

Alemania: DAZN

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Emiratos Árabes Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 11, beIN Sports HD 2

Reino Unido: SKY GO Extra, BBC Radio 5 Live, Sky Sports Premier League, Sky Sports Main Event

Estados Unidos: Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, NBC Sports Live, NBCSN, NBCSports.com

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

¿Dónde ver EN VIVO el Liverpool vs Tottenham por la Premier League?

Si quieres disfrutar de este cotejo de la Premier League, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipos y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Liverpool vs Tottenham por la Premier League: pronóstico y/o apuestas del partido

- Te Apuesto: 1.60 (Liverpool), 3.90 (empate) y 4.90 (Tottenham)

- Inkabet: 1.60 (Liverpool), 4.30 (empate) y 6.25 (Tottenham)

- Betsson: 1.60 (Liverpool), 4.40 (empate) y 5.90 (Tottenham)

Horarios del Liverpool vs Tottenham EN VIVO ONLINE por la Premier League

Ecuador - 10:30 a.m.

Perú - 10:30 a.m.

Colombia - 10:30 a.m.

México - 09:30 a.m.

Bolivia - 11:30 a.m.

Venezuela - 11:30 a.m.

Chile - 12:30 p.m.

Argentina - 12:30 p.m.

Uruguay - 12:30 p.m.

Paraguay - 12:30 p.m.

Liverpool y Tottenham EN VIVO: Alineaciones probables

Liverpool: Alisson, Matip, Van Dijk, Robertson, Alexander-Arnold, Wijnaldum, Fabinho, Henderson, Firmino, Salah y Mané.



Tottenham : Lloris, Vertonghen, Rose , Sánchez, Walker-Peters, Sissoko, Eriksen, Lucas Moura , Alli, Lamela y Harry Kane.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Liverpool vs Tottenham?

Si quieres seguir en Internet el Liverpool vs Tottenham, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.