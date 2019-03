Barcelona vs Espanyol EN VIVO: con Messi por el ‘Derbi Catalán’ de la Liga Santander

VER EN VIVO | Barcelona vs Espanyol se enfrentan HOY | EN DIRECTO vía DirecTV Sports | Streaming vía INTERNET | Transmisión vía Facebook | en partido por la jornada 29 de la Liga Santander | Ver Fútbol Gratis por Internet | Este cotejo se desarrollará en el Camp Nou desde las 10:15 am (hora peruana) y 4:15 pm hora de España. No te olvides que podrás seguir ONLINE el MINUTO A MINUTO por larepublica.pe.

El cuadro culé llega entonado al Barcelona vs Espanol luego de golear 4-1 al Real Betis de visita. Los azulgranas arrastran un invicto positivo en la Liga Santander ya que no saben lo que es perder desde el pasado 11 de noviembre de 2018. Actualmente es el líder del torneo con 66 puntos, con una ventaja de 10 unidades a su escolta, el Atlético Madrid.

El FC Barcelona es el máximo artillero de la Liga Santander al haber anotado 73 goles y en su valla ha cedido 27. Como local ha cosechado 10 triunfos, 3 empates y 1 caída. Viene de ganarle al Real Madrid por la mínima, de superar 3-1 a Rayo Vallecano, y en la última jornada derrotaron 4-1 a los béticos.

Mientras que el cuadro “periquito” no llega bien a esta nueva edición del ‘Clásico Catalán’, en su última aparición por la Liga Santander perdió 1-0 ante Sevilla como local. Hace dos fechas no sabe lo que es ganar en el torneo doméstico, su último triunfo fue el 2 de marzo ante el Real Valladolid.

El Espanyol actualmente se ubica en el puesto 13 con 34 puntos en la tabla. El cuadro dirigido por Rubí ha anotado 32 goles y ha cedido 41 en su valla. Esto refleja un gran problema en la zona defensiva, y ante la delantera del Barcelona padecerá.

Una gran goleada

Recupera la exhibición del Barça en el derbi de la primera vuelta

Barcelona vs Espanyol: pronósticos y/o apuestas del partido por la Serie A

Te Apuesto: Barcelona (1.25), Empate (4.80), Espanyol (8.50)

Inkabet: Barcelona (1.2), Empate (7.75), Espanyol (17.0)

Betsson: Barcelona (1.18), Empate (7.75), Espanyol (15.50)

Barcelona vs Espanyol: historial de enfrentamientos

Al revisar el historial de los últimos diez últimos enfrentamientos entre el Barcelona y el Espanyol el resultado fue el siguiente: los ‘azulgranas’ lograron salir victoriosos en seis ocasiones, mientras que el conjunto ‘periquito’ obtuvo apenas dos triunfos. Dos empates cierran las estadísticas; estos duelos fueron correspondientes a LaLiga, amistosos de clubes y Copa del Rey.

Ver Barcelona vs Espanyol: ¿a qué hora empezará el partido por la Liga Santander?

El Barcelona vs Espanyol, será uno de los encuentros más atractivos de la Serie A. Este cotejo está programado para las 10:15 a.m. (hora peruana) y 4:00 pm hora de España; asimismo, podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de larepública.pe.

Ver Barcelona vs Espanyol: canal de transmisión del partido por la Liga Santander

Para poder presenciar el Barcelona vs Espanyol y seguir las incidencias de este gran cotejo de la Serie A, podrás recurrir a las señal de DirecTV Sports.

¿Dónde ver EN VIVO ONLINE el Barcelona vs Espanyol por la Liga Santander?

Si quieres disfrutar del Barcelona vs Espanyol partido pendiente de la fecha 29 de la Liga Santander, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipos y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Horarios para ver el Barcelona vs Espanyol por la La Santander

México 9:15 am.

Perú 10:15 am.

Ecuador 10:15 am.

Colombia 10:15 am.

Bolivia 11:15 am.

Venezuela 11:15 am.

Argentina 12:15 am.

Chile 12:15 am.

Uruguay 12:15 am.

Brasil 1:15 pm.

España 4:15 pm.

Barcelona vs Espanyol EN VIVO ONLINE canales para ver el partido de la Liga Santander

DirecTV Sports

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Barcelona vs Espanyol ?