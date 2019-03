Perú vs Ecuador Sub 17: Óscar Pinto pone el 1-0 desde los doce pasos [VIDEO]

Óscar Pinto marcó el primer gol del Perú vs Ecuador, el cual se juega en el estadio de San Marcos por la quinta jornada del Sudamericano Sub 17. El joven jugador peruano ejecutó un penal con gran clase y encima el pase de la 'Bicolor' a hexagonal final.

La selección peruana sub 17 empezó de la mejor manera el primer tiempo. Cuando el reloj marcaba los 9 minutos, el equipo de Carlos Silvestri llegó al área de la selección de Ecuador a través de una serie de toques.

Tal y como se ve en el video compartido en YouTube, un centro de Kluivert Aguilar fue fundamental para que Sebastián Cavero reciba en una falta en el área rival y el árbitro cobrar la pena máxima. El responsable de patear fue Óscar Pinto, quien demostró por qué tuvo un paso España marcando el primer gol del compromiso con gran calidad.

Perú vs Ecuador EN VIVO: mira el gol de Óscar Pinto en el Sudamericano Sub 17

Este no fue la anotación del encuentro a favor de la selección peruana sub 17, ya que minutos después apareció Nicolás Figueroa para empezar a sentenciar el pase de la 'Blanquirroja' al hexagonal del Sudamericano Sub 17.

Perú vs Ecuador EN VIVO: así fue el segundo gol del partido por el Sudamericano Sub 17