Enrique 'El Fuerte' Barzola: "Merezco estar en el ranking de UFC" [VIDEO]

El peleador peruano, Enrique Barzola, hace su séptima aparición en UFC este sábado 30 de marzo en el Wells Fargo Center de Philadelphia para el evento UFC on ESPN: Barboza vs Gaethje. 'El Fuerte' se enfrentará a un duro oponente como lo es el estadounidense Kevin Aguilar.

Barzola va por su cuarta victoria consecutiva, la cual lo ubicaría en una mejor consideración entre los peleadores de peso pluma de la organización de MMA más grande del mundo. En ese sentido, el ganador de The Ultimate Fighter Latinoamérica 1, declaró ante las cámaras de UFC para exponer su sentir previo a este combate.

"(Me siento) Un peleador más tenaz, fuerte, inteligente, un peleador agresivo, vengo haciendo 'sparring' con grandes peleadores en American Top Team, me siento un peleador que ha pasado la valla de ser un principiante a uno que está en el ranking, me lo merezco y lo voy a demostrar este sábado", aseguró Barzola.

Sin embargo, aunque apunta alto, 'El Fuerte' no subestima al rival de turno pues considera que es un contrincante peligroso que viene en alza al igual que él. El 'Guerrero de Cristo' detalló cuáles son sus armas para salir victorioso este sábado.

"Kevin Aguilar es un oponente muy experimentado, ha peleado con grandes y ha noqueado a varios. Se arrincona mucho a la jaula, creo que esa va a ser mi clave, si se arrincona haré muchas fintas para acorralarlo, bloquearlo, tratar de someterlo y presionarlo como siempre lo hago", finalizó.