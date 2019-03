Conor McGregor le dice adiós a la UFC [VIDEO]

Los millones de fans de Conor McGregor quedaron en vilo cuando el luchador de Irlanda anunció hoy vía Twitter que se retira de la UFC, antes llamado ‘Artes Marciales Mixtas’.

La noticia cayó como un guantazo en la cara para los usuarios de Twitter que no dudaron en demostrarle el afecto que Conor McGregor se ha ganado a punta de sudor y sangre.

“Hola chicos, un anuncio rápido, he decidido hoy retirarme de ese deporte llamado como ‘Artes Marciales Mixtas’. Deseo lo mejor a mis excompañeros de aquí en adelante”, escribió en Twitter Conor McGregor, de 30 años. Pero a pesar que la noticia del peleador de Irlanda, muchos usuarios de Twitter dudaron del mensaje de Conor McGregor, pues en 2016 también anunció que colgaría los guantes y dejaría la UFC, pero no fue así.

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas!