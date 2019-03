España vs Malta EN VIVO: en la segunda fecha de las Eliminatorias de la Eurocopa 2020

España visista a Malta en el Estadio Nacional Ta'Qali EN VIVO (ONLINE EN DIRECTO por DirecTV y TVE La 1) HOY martes desde las 2:45 p.m. en la segunda fecha del Grupo F de las Eliminatorias de la Eurocopa 2020. Podrás seguir el minuto a minuto vía LaRepublica.pe.

Luego de la victoria por 2-1 a Noruega, el elenco de España asume la jornada de la etapa clasificatoria a la Eurocopa 2020, enfrentando nada menos que a Malta en condición de foráneo con la óptica clara de asegurar el primer lugar en su grupo.

Sin embargo, la escuadra española afrontará el compromiso con la ausencia de su entrenador Luis Enrique, quien habría dejado las riendas de su equipo a Robert Moreno, para solucionar algunos problemas familiares como lo anunció la Federación de Fútbol de España.

Por su lado, Malta llega al duelo luego de derrotar a las Islas Feroe por 2-1, luego de haber superado una mala racha de año y medio sin poder ganar, es decir 16 jornadas con resultados negativos, lo cual espera no volver a repetir.

Después de 22 años, España y Malta volverán a medir fuerzas por séptima vez en la historia, con la tarea pendiente para los ’halcones’ de romper las estadísticas en su contra, pues el cuadro de la ‘furia roja’ siempre fue superior por abultadas diferencias.

Posibles alineaciones del España vs Malta EN VIVO por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020:

España: De Gea, Roberto, Ramos, Matínez, Jordi Alba, Parejo, Busquets, Canales, Rodrigo, Morata, Asensio.

DT: Robert Moreno (reemplazo de Luis Enrique)

Malta: Bonello, Muscat. Carauna, Borg, Gullaumier, Mdong, Fenech, Mintoff, Nwoko, Mifsud, Corbalán.

DT: Ray Farrugia

España vs Malta: ¿Cómo le fue en los últimos cinco enfrentamientos?

España 4 - 0 Malta (11-02-97)

Malta 0 - 3 España (17-12-96)

España 4 - 0 Malta (22-03-89)

Malta 0 - 2 España (21-01-89)

España 12 - 1 Malta (20-12-83)

España vs Malta: ¿a qué hora inicia el partido por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020?

El emocionante encuentro entre España vs Malta está programado para las 2:45 pm. de acuerdo con el horario peruano, colombiano y ecuatoriano. Mientras que en México podrán disfrutarlo desde las 1:45 pm. Por su lado, en Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay será a las 4:45 pm. Además en España será a las 8:45 pm.

España vs Malta: ¿qué canal pasará el partido por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020?

Para poder seguir el desarrollo del compromiso por Eliminatorias a la Eurocopa 2020 deberás sintonizar la transmisión y señal de DirecTV y TVE La 1.

Guía de canales del España vs Malta por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020:

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Brasil: Space Brazil, Esporte Interativo Plus

Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nepal: SONY TEN 2, SONY TEN 2 HD, Sony LIV

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

España: TVE La 1

Estados Unidos: Univision Deportes En Vivo, ESPN+, Univision Deportes

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Horarios para ver el España vs Malta EN VIVO ONLINE por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020:

México 1:45 pm.

Perú 2:45 pm.

Ecuador 2:45 pm.

Colombia 2:45 pm.

Bolivia 3:45 pm.

Venezuela 3:45 pm.

Argentina 4:45 pm.

Chile 4:45 pm.

Uruguay 4:45 pm.

Paraguay 4:45 pm.

Brasil 5:45 pm.

España 8:45 pm.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el España vs Malta?

Si quieres seguir en Internet el España vs Malta, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.