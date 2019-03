WWE: Estos son los elegidos para el Salón de la Fama 2019 [FOTOS Y VIDEO]

Con el reciente anuncio de la exaltación de la Hart Fundation al Salón de la Fama se completaron los grupos o personajes que formarán parte de este distinguido grupo clase 2019.

En un caso nunca antes visto, se han considerado tres grupos en esta edición, además de una luchadora femenina (en su momento denominada 'Diva') y un excampeón intercontinental quienes completan la lista.

1. The Honky Tonk Man

Roy Wayne Farris, el nombre real de este luchador, posee el récord como el luchador con el reinado más largo del Campeonato Intercontinental con 454 días (64 semanas), siendo además su único título.

Honky Tonk fue un campeón 'cobarde', reteniendo su título muchas veces por descalificación o conteo fuera del ring. Uno de los movimientos característicos del Farris fue un guitarrazo en la cabeza de sus rivales.

Harlem Heat:

Booker T y Steve Ray fueron un tag team basado en dos luchadores afroamericanos procedentes de Harlem, uno de los barrios más populares y peligrosos de Estados Unidos. Al dueto se unió Sherry como representante. El grupo logró alzarse con los Campeonatos en Pareja de la WCW en 10 ocasiones, además de éxitos por separado como los títulos mundiales de Booker T o los campeonatos de la Televisión de Steve Ray.

Degeneration X (DX)

La pandilla de rebeldes más importantes en la historia de la WWE será inducido en grupo al Salón de la Fama 2019. Fundado originalmente por Rick Rude (que se retiraría de la empresa semanas después), Triple H, Chyna y Shawn Michaels, fueron los preferidos del público por sus estilo irreverente y las muchas bromas que le jugaban a los personajes autoritarios.

Las adiciones de X-Pac, Road Dog y Billy Gun solo aumentaron la popularidad del grupo que, en suma, consiguió todos los títulos que se encontraban en juego dentro de la compañía.

BREAKING: As first reported by @espn, D-Generation X are the first inductees in the WWE Hall of Fame Class of 2019. https://t.co/rIPCM14ewY — WWE (@WWE) 18 de febrero de 2019

Torrie Wilson

Una de las más grandes Divas en su momento. Llegó durante la Invasión de la WCW y aunque no consiguió levantar el Cinturón femenino, formó parte de rivalidades con distintas personalidades.

The Hart Foundation

Bret Hart y Jim Neidhart formaron parte de un grupo pro Canadá que rivalizó con dos grandes de la época como DX y Demolition. Frecuentemente acompañados por Davey Boy Smith, la pareja logro hacerse con los títulos en dos ocasiones.