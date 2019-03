Argentina vs Marruecos EN VIVO sin Messi: fecha, hora y canal del amistoso por Fecha FIFA

Argentina vs Marruecos EN VIVO | Argentina vs Marruecos se enfrentan este martes | EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE vía Movistar Deportes y TyC Sports | YouTube | Live Streaming | desde el Gran Stade de Tanger por un amistoso internacional de Fecha FIFA 2019 sin la presencia de Lionel Messi. Si te interesa ver fútbol en vivo, puedes seguir el minuto a minuto de este partido a través de LaRepública.pe.

La selección argentina, luego de que el último viernes cayera de manera escandalosa ante su similar de Venezuela, intentará lavarse la cara —sin su estrella Lionel Messi— ante una selección de Marruecos que viene de disputar un partido oficial por la Copa Africana de Naciones 2019.

"Marruecos es un buen equipo, que dio la cara en el Mundial. Para nosotros es una buena prueba. Lógicamente, no nos gusta perder. Pero un partido no nos cambia la perspectiva a futuro. Sabemos que estamos en un momento de cambio. Lo lógico es que Messi venga a una selección consolidada. Tenemos tiempo para corregir y lo haremos", manifestó el técnico Lionel Scaloni en la previa del Argentina vs Marruecos.

¿A qué hora juegan EN VIVO Argentina vs Marruecos por amistoso de Fecha FIFA 2019?

El Argentina vs Marruecos, uno de los cotejos que le pondrá fin a la primera Fecha FIFA del 2019, está programado para las 2:00 p. m. (hora peruana) y 4:00 p. m. (hora argentina); además, podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de larepública.pe.

Argentina vs Marruecos EN VIVO: pronóstico y/o apuestas del amistoso de Fecha FIFA 2019

¿Qué canales realizarán la transmisión EN VIVO del Argentina vs Marruecos por amistoso de Fecha FIFA 2019?

Para poder seguir todas las incidencias de este amistoso, en donde la selección argentina intentará mostrar una mejor versión y darle una alegría a su gente y la selección de Marruecos mantener su invicto de siete partidos, podrás recurrir a las señales pague por ver de Movistar Deportes y TyC Sports.

¿Cómo y dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO Gratis el Argentina vs Marruecos por amistoso de Fecha FIFA 2019?

Si quieres disfrutar del encuentro preparatorio, en Perú puedes contratar el servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores jugadores del fútbol mundial. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO ONLINE, solo tienes que entrar Gratis a LaRepublica.pe.

Alineaciones probables del Argentina vs Marruecos EN VIVO ONLINE por amistoso de Fecha FIFA 2019

Marruecos: Munir Mohamedi, Oualid El Hajjam, Yunis Abdelhamid, Romain Saiss, Abdelkrim Baadi, Ait Bennaser, Mehdi Bourabia, Hakim Zyech, Baadi, Oussama Idrissi, Rachid Alioui.

Argentina: Esteban Andrada; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Walter Kannemann, Marcos Acuña, Roberto Pereyra, Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Rodrigo De Paul, Paulo Dybala y Lautaro Martínez.



Fecha FIFA 2019: Argentina vs Marruecos EN VIVO ONLINE por Movistar Deportes TV

Narración: José Carlos Armendariz

Comentarios: José Chavarri

¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE el Argentina vs Marruecos por amistoso de fecha FIFA 2019?

Si quieres seguir el Argentina vs Marruecos Gratis por Internet, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del compromiso y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.