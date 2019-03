Periodista español se enamoró de Alianza Lima y lo pone entre los mejores del mundo [VIDEO]

Alianza Lima traspasa fronteras. Y es que este lunes, el conocido periodista español Tomás Roncero, uno de los más fervientes hinchas del Real Madrid, dio a conocer a través de Twitter sus 12 clubes favoritos de fútbol e incluyó en su lista al conjunto 'íntimo'.

En las últimas semanas, se ha hecho popular en Twitter que los usuarios revelen a los equipos que más admiran alrededor del mundo. En esta oportunidad, Tomás Roncero —uno de los periodistas deportivos más polémicos del programa 'El Chiringuito de Jugones' de España— se animó a dar su nómina y Alianza Lima aparece entre los grandes del fútbol mundial.

"En el caso de Perú, (me gusta) el Alianza de Lima (sic). No solo es que sea un equipo capitalino, sino que es un equipo con mucha historia, con mucha raigambre y por tanto me quedo encantado con ellos", manifestó Tomás Roncero en un video subido a Twitter por el diario AS de España.

🔝 Tomás Roncero elige sus clubes favoritos:

🇪🇦 Real Madrid

🇲🇽 Pumas

🇨🇱 Colo-Colo

🇨🇴 Millonarios

🇺🇲 Los Ángeles Galaxy

🇦🇷 Boca Juniors

🇵🇪 Alianza Lima

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool

🇮🇹 Juventus

🇩🇪 Dortmund

🇲🇫 Marsella

🇵🇹 Sporting de Portugal pic.twitter.com/TMmLGzpSAa — AS (@diarioas) 25 de marzo de 2019

Así como mencionó al Real Madrid y Alianza Lima, el conductor español se refirió a otros diez clubes en los que incluye a algunos sudamericanos, como por ejemplo Colo Colo en Chile, Millonarios en Colombia y Boca Juniors en Argentina.

Al nombrar al Sporting de Lisboa como su equipo preferido en Portugal, Roncero argumentó que esto se debía a que era "el primer equipo en el que estuvo Cristiano Ronaldo, el mejor jugador del Mundo".