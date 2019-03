VER Venezuela vs Bolivia EN VIVO: 2-0 por el Sudamericano Sub 17 | ONLINE

VER EN VIVO | Venezuela vs Bolivia se enfrentan HOY | EN DIRECTO vía Movistar Deportes | Streaming vía INTERNET | Transmisión vía Facebook | en partido por el Grupo A del Sudamericano Sub 17 | Ver Fútbol Gratis por Internet | Este cotejo se desarrollará en el Estadio San Marcos desde las 5:10 pm (hora peruana) y 6:10 pm hora de Venezuela. No te olvides que podrás seguir ONLINE el MINUTO A MINUTO por larepublica.pe.

La antesala

La ‘Vinotinto’ buscará en el Venezuela vs Bolivia su primer triunfo en el campeonato de la categoría. En su dos primeras primeras participaciones por el Sudamericano Sub 17, los llaneros obtuvieron empates ante Ecuador (1-1) y Perú (0-0).

Mientras que los altiplánicos vieron la derrota en su debut ante Ecuador (1-0). El Venezuela vs Bolivia podría ser el trampolín para meterse en la pelea del grupo, de lo contrario se hundirá más. Hay que recalcar que en la segunda fecha les tocó descansar.

El Venezuela vs Bolivia Sub 17, por el Grupo A del Sudamericano Sub 17, está pactado para las 5:10 p. m. (hora peruana) y 6:10 p. m. (hora Venezuela).

Para poder seguir todas las incidencias de este compromiso, en donde tanto la selección venezolana como la selección boliviana buscarán su primera victoria en el Sudamericano Sub 17, podrás recurrir a las señales pague por ver de Movistar Deportes.

Si quieres disfrutar de este partido, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los futuros cracks del fútbol sudamericano.

Horarios en el mundo para ver el Venezuela vs Bolivia por el Sudamericano Sub 17

Perú - 5:10 p. m.

Ecuador - 5:10 p. m.

Colombia - 5:10 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton) - 5:10 p. m.

Bolivia - 6:10 p. m.

Venezuela - 6:10 p. m.

Argentina - 7:10 p. m.

Chile - 7:10 p. m.

Uruguay - 7:10 p. m.

Si quieres seguir el Venezuela vs Bolivia Sub 17 Gratis por Internet, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del compromiso y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.