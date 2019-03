Boxeador pierde por nocaut tras hacer burlas a su rival [VIDEO]

Por burlarse del rival. El francés Sabri Sadiri estaba a segundos de ganar el título de peso super ligero en boxeo el sábado ante el británico Sam Maxwell; sin embargo, la victoria se le escapó luego de confiarse demasiado y ser noqueado. El video de este llamativo combate se puede encontrar en Youtube.

Sadiri había dominado durante los 10 rounds en los que estaba pactado el combate. Sin embargo, a 14 segundos del final, el francés empezó a subestimar a su oponente y hacer burlas.

Los últimos momentos del 10 round pueden encontrarse en Youtube. Sabri Sadiri (de short rojo y blanco) sólo tenía que mantener la ventaja que tenía sobre el inglés Sam Maxwell. Lo había derribado en dos oportunidades y la decisión de los jueces iban a inclinarse a su favor.

The drama 😳

The karma 👀

The knockout 👊



Here's the incredible 10th and final round of Sam Maxwell v Sabri Sediri in full 🙌 pic.twitter.com/dJ88afMRBQ