Universitario: Nicolás Córdova quedó disconforme con el empate ante Alianza Universidad [VIDEO]

Universitario de Deportes no pudo en el Estadio Monumental y se dejó empatar 1-1 ante Alianza Universidad por la Liga 1 2019. El cuadro ‘merengue’ ganaba con tanto de Gary Correa y desaprovechó la oportunidad de asegurar el resultado por un autogol del uruguayo Guillermo Rodríguez, luego de un remate de Lionard Pajoy.

Tras el gol, la ‘U’ se mostró muy desordenado en el terreno de juego y el entrenador Nicolás Córdova explicó que eso se debió a la actitud de algunos de sus jugadores. El DT chileno expresó su disconformidad con el desempeño de su equipo, puesto que, no lo habían planificado para afrontarlo de esa manera.

“Jugamos dos partidos, uno en el primer tiempo y otro en el segundo, que fueron totalmente distintos. Nos desdibujamos después de ponernos en ventaja, era una chance para hacer todo lo contrario a lo que hicimos. Después del gol, tuvimos una lectura terrible y no es la cara que hemos mostrado. No me gustaron algunas actitudes de unos jugadores y conversaremos en Campo Mar con cada uno esta semana", dijo Córdova en conferencia de prensa post partido.

“No nos generaron mucho peligro en el primer tiempo pero el segundo fue todo lo contrario. Después del gol, jugamos largo, no tomamos referencias atrás y nos contragolpearon. Parecía que estuviéramos perdiendo, cuando en realidad estábamos ganando. Me llama mucho la atención porque las cosas no estaban planificadas de esa manera", agregó.

Universitario de Deportes sumó su segundo empate en el Torneo Apertura de la Liga 1 2019 y perdió la oportunidad de acercarse al líder Sporting Cristal.