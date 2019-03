Maradona sobre selección argentina: “Yo no veo películas de terror, no merecen la camiseta”

La dolorosa derrota por 3-1 de la selección argentina frente a Venezuela en la vuelta de Lionel Messi, sigue siendo tema de debate en el país gaucho. La mala presentación de la Albiceleste en el Wanda Metropolitano dejó una amarga sensación para Diego Armando Maradona , quien volvió a arremeter contra los dirigentes de la AFA. Sus declaraciones se han viralizado en YouTube.

“¿Argentina?... No, yo no veo películas de terror. Los ineptos que siguen gobernando la Selección, ¿creían que le iban a ganar a Venezuela? ¿Quién era el único estúpido que lo pensaba? Venezuela es un equipo que está formado y en Argentina entraron por la ventana, ni siquiera por la puerta, porque traicionaron y mienten permanentemente a la gente. Así, Argentina no va a ganar un partido, lo lamento", dijo Maradona.

El ‘Diez’ se mostró muy dolido y furioso por la actualidad del cuadro de Lionel Scaloni y dejó en claro que este equipo “no merece la selección”. Además, disparó contra el presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia.

"Este equipo no merece la camiseta. No sé lo que será Tapia, si será profesor de matemáticas o qué. Lo lamento por la gente de Argentina que le sigue creyendo a estos mentirosos. Lo lamento por los jugadores que tienen que poner la cara cuando no la debieran poner. La tendrían que poner los dirigentes, que son los tienen que armar un semillero y empezar a hacer las cosas bien. Al único que rescato es a Menotti. Me tiraron abajo 15 años de carrera y 15 años de Selección. Regalar el prestigio así la verdad no me gusta, me pone triste", sentenció.

"¿Creían que le iban a ganar a Venezuela?" Diego Maradona destacó el trabajo de la Selección venezolana y lo describió como un "equipo formado". pic.twitter.com/QEvsZfNwwS — SportsCenter (@SC_ESPN) 24 de marzo de 2019