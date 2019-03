Prensa tampoco podrá asistir a partido Real Garcilaso vs. Binacional

Los hombres de prensa también tendrán que ver el encuentro desde sus televisores, al igual que los hinchas de ambos equipos. En el último comunicado emitido por el Club Real Garcilaso se advirtió que los periodistas no podrán ingresar hoy al estadio Inca Garcilaso de la Vega donde el mencionado club se enfrentará a Binacional.

El encuentro deportivo está programado para las 15:30 horas por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1.

Un día atrás, el jefe del equipo Real Garcilaso, Rolando Escajadillo, informó a una emisora radial de Cusco, que no podría ingresar el público debido a la falta de garantías. Esto, por recomendación del jefe policial local, Cmte. PNP Carlos Ojeda.

Esta repentina decisión causó malestar no solo en los hinchas, si no en los periodistas deportivos quienes no podrán registrar ni informar lo sucedido al interior del estadio.