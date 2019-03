UEFA abrió expediente a Neymar por críticas al arbitraje del PSG vs United

La UEFA ha abierto este viernes un expediente disciplinario al brasileño, Neymar, por las críticas que hizo al arbitraje del partido entre PSG vs Manchester United en los octavos de final de la Champions League, que acabó en un triunfo por 3-1 a favor de Los Diablos Rojos y sentenció la eliminación del conjunto francés de la competición.

Según publicó el diario Marca, el Comité de Control, Ética y Disciplina condenó los “insultos” y “actos molestos” del brasileño contra el árbitro, el esloveno Damir Skomina, tras la mano de Presnel Kimpembe en el área que decretó el golazo de tiro penal del de Marcus Rashford al último minuto.

Neymar, que no participó en el partido por una lesión en el quinto metatarsiano del pie derecho, pero sí estuvo presente en la tribuna del Estadio Parque de los Príncipes de París, no soportó la eliminación de su equipo y envió un contundente mensaje en el ‘story’ de su cuenta oficial de Instagram.

“Es una vergüenza. El penal no existe. Ponen a cuatro hombres que no entienden de fútbol para que vean el lanzamiento -en cámara lenta- y eso no existe. ¿Cómo va a poner la mano en la espalda?", publicó Neymar acompañando el escrito con una imagen de la acción previa a la mano de Kimpembe.

Aún se desconoce que decisión tomará la UEFA sobre Neymar que estará en manos de un inspector que investigará su caso, según acuerdo al artículo 15 del Reglamento de Ética y Disciplina.