Sudamericano Sub 17: revendedores lucran con entradas gratuitas para el Perú - Chile [VIDEO]

Empezó el Sudamericano Sub 17 y la organización aclaró que las entradas para asistir a los diferentes partidos no iban a tener costo alguno y se iban a expender de forma gratuita. La selección peruana sub 17 iba a enfrentar a su similar de Chile y varios seguidores de la ‘bicolor’ se apostaron al Estadio San Marcos para pugnar por un ticket. Sin embargo, no faltaron los revendedores que se aprovecharon de esto para lucrar con los boletos. El video fue compartido en Twitter y Youtube.

En el video que se puede encontrar en Youtube se muestra a mujeres con varias entradas en mano ofrecían tickets para las tribunas de oriente y occidente del Estadio San Marcos. Hay que destacar que la organización del Sudamericano Sub 17 había comunicado que, para lograr obtener una entrada al partidos las personas debían acercarse a la boletería del recinto deportivo con 2 horas de anticipación. La aglomeración de hinchas de la selección peruana fue tanta que se formaron largas colas.

Ante este panorama, los revendedores buscaron sacarle provecho y empezaron a negociar con las entradas cuando éstas no tenían precio alguno. El precio de los boletos oscilaban entre los 30 y 35 soles.

Distintos usuarios expresaron su rechazo sobre estos personajes que manchan el fútbol y llamaron a que no se les compre los boletos.

Por otro lado, ya dentro del Estadio San Marcos la selección peruana sub 17 igualó sin goles ante los ‘mapochos’ por la fecha 1 del Grupo A. El combinado dirigido por Carlos Silvestri volverá a la acción este sábado 23 de marzo cuando se mida a la selección venezolana desde las 7:30 pm (hora peruana).