Ecuador vs Estados Unidos: Gyasi Zardes pone el 1-0 con un toque de suerte [VIDEO]

Estados Unidos sufrió más de la cuenta para abrir el marcador ante Ecuador en el partido amistoso por fecha FIFA jugado en el Orlando City Stadium. El tanto fue anotado por Gyasi Zardes con ayuda de un rebote de Arboleda.

El partido fue dominado en su mayoría por Estados Unidos, sin embargo, el gol les fue esquivo hasta el minuto 81. Zardes tomó el balón y lo trasladó por el espacio libre que encontró por el medio, al ver al portero ecuatoriano salido de su posición, sacó un fuerte disparo que pegó en la pierna de Robert Arboleda.

El balón se elevó y en la caída terminó superando a Alexander Domínguez. El marcador no se iba a mover más y el cuadro estadounidense completó una buena actuación en casa con una victoria. El conjunto dirigido por Gregg Berhalter se medirá el próximo 26 ante la selección de Chile, mientras que Ecuador enfrentará ese mismo día a Honduras.

ON THE BOARD! A @gyasinho strike puts the #USMNT in front! 🙌 pic.twitter.com/rxLdlWkZMG